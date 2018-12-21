İsveç’in meşhur buz oteli her kış yeni heykellerle süslenerek müşterilerine merhaba diyor. Bu yılki heykeller de muhteşem gözüküyor.

İlginç konseptlere sahip oteller her zaman için internette ilgi çeken ve turistlerin de farklı deneyimler yaşamak için ciddi meblağları gözden çıkarmasını sağlayan yerlerdir. Bu oteller arasında en bilinenlerinden bir tanesi hiç şüphe yok ki insanın içine işleyen soğuğa sahip bu otel.

Aslına bakarsanız, bu odaların olayı bu: Odalar buzun şekillendirilmesiyle ortaya çıkıyor. İç dekorasyonda da şekillendirilmiş buz kullanılıyor. İsveç’in Jukkasjarvi kentinde yer alan buz otel, bu yıl 29. kez kapılarını açıyor.

Buz ve karın karışımından elde edilen ve “snice (karbuz?)” adı verilen bir malzemenin ve yakınlarda bulunan, donmuş bir nehirden elde edilen buzun harmanlanarak kullanıldığı otelde 13 oda bulunuyor. Otelin her odasının ayrı bir konsepti var. Bu konseptler arasında sualtı, bir VW minibüs heykelinin de yer aldığı hippi yaşamı, şeker dükkanı gibi konseptler var.

Otelin hemen bitişiğindeki, güneş enerjisi kullanan ve yıl boyunca açık olan bir otel de var ama esas sansasyonu yıllardır buz oteli yaratıyor. Buz otelinin tamamı soğuk değil aslında. Sıcak odalar, bir restoran ve bar, bir seramoni salonu da tesise dahil. Misafirlerin ilgisi ise tabii ki çeşitli ülkelerden sanatçıların katılımıyla şekillenen buz odalara yönelik oluyor.

Gecelik konaklama ücreti 1500 TL’nin üzerinde olan otelde kalmayı planlıyorsanız sıkı giyinin, ayağınıza kat kat çorap giyin ve termal içliklerinizi unutmayın. Otel odaları dönem boyunca -5 derecede tutuluyor. Yani suyunuzu buzdolabına koyun ki donmasın.