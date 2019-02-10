Şu anda Rusya'nın savaş jetleri konusunda en korkunç silahı elinde tuttuğu düşünülüyor ancak İsveçli yetkililerin yaptığı açıklamalara göre gerçek çok daha farklı olabilir.

İsveç Hava Komutanı Mats Helgesson, İsveç’in Saab Gripen E jetinin Rus Sukhoi Jetini kolaylıkla alt edebileceğini net bir şekilde belirtti.

Finlandiya’da yaptığı tanıtımda model hakkında bilgi veren Helgesson “Gripen’in özellikle E modeli (Rusya’nın) Sukhois jetini yok etmek için tasarlandı. Bu konuda kara kuşak olduğunu söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Havadaki manevra kabiliyetiyle fazlasıyla ünlenen Sukhoi, ABD jetleri üzerinde bir artıya sahip olsa da İsveçliler Sukhoi’nin sırlarını çözmüş olabilir. Sukhoi’nin kullandığı pahalı ekipmanları taşımayan ve gizlilik özellikleri olmayan uçak Sukhoi’ye karşı zayıf görünse de Rus jetlerinin korkulu rüyası olacak gibi duruyor.

Jet pilotlarının tüm özellikleri sergilemediğini özellikle belirten hava muharebesi uzmanı Justin Bronk, Gripen’in gizli tutulan birçok özelliği olduğunu ve elektronik bir yıkım aracı olduğunu da bildirdi.