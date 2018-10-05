İsveç'te 8 Yaşında Bir Kız Çocuğu 1500 Yıllık Kılıç Keşfetti

Yaz tatilinde yazlık evlerinin yakınındaki bir gölde yüzmekte olan küçük bir kız çocuğu, ayağına takılan şeyi babasına gösterdi. Daha sonradan anlaşıldı ki küçük kızın ayağına takılan bu sopa, Viking öncesi döneme ait 1500 yıllık bir kılıçmış.

İsveçli 8 yaşında bir kız çocuğu olan Saga Vanecek, yaz aylarında yazlık evlerinin yakınında bulunan Vidöstern Gölü’nde yüzdüğü sırada çok önemli bir keşif gerçekleştirdi. Küçük kız, gölde yüzdüğü sırada Viking öncesi dönemden kalma 1500 yıllık bir kılıç buldu.

Bölgede yaşanan kuraklık ve normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile Vidöstern Gölü’nün su seviyesi ciddi miktarda düştü. Hal böyle olunca da Vanecek, 1500 yıldır gölün altında keşfedilmeyi bekleyen kılıcı bulabildi.

Konu ile ilgili konuşan küçük kız, ‘’Suda bir şey hissettim ve onu kaldırdım. Bir sap gördüm ve gidip babama kılıca benzer bir şey bulduğumu söyledim.’’ açıklamasında bulundu. Baba ilk olarak kızının bir sopa bulduğunu düşünse de arkadaşına gösterdiğinde ‘değerli’ bir şey olabileceği yanıtını almış.

Bulunan kılıcın ilk olarak 1000 yaşında olduğu açıklandı. Fakat kılıcın teslim edildiği yerel müzedeki uzmanlar kılıcın yaşının 1500 olduğunu belirttiler. Küçük kızın keşfinin ardından gölde bir dizi kazı gerçekleştirildi ve 3. yüzyıldan kalma bir broş da dahil olmak üzere bazı önemli tarihi eserler bulundu.