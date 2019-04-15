Yargıtay, işverenine yalan beyanda bulunan işçinin, iş ahlakına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle işten kovulmasının haklı olduğuna hükmetti.

İşverenlerin, iş başvuruları alınırken sorulan soruların başında "Hakkınızda verilmiş bir hüküm veya devam eden bir ceza davası var mı?" sorusu gelir. Bu kez yaşanan olayda, işverene yalan beyanda bulunan çalışan işten kovuldu.

İşe giriş sürecinde durumunu işvereninden gizleyen bir çalışan, ortaya çıkan sonuç neticesinde işten kovuldu. İş Mahkemesi'ne başvuru yaparak işe aidesini isteyen çalışana işverenin cevabı 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' şüphesiyle soruşturma geçirdiği tespit edilmiştir' oldu. İşvereni haklı bulan mahkeme, çalışanın kovulmasının haklı olduğu kararına vardı. Karara karşı çıkan çalışan, istinaf yoluna gitti. Bölge Adliye Mahkemesi, güvenlik soruşturması ile ilgili formun iş sözleşmesi devam ederken yapıldığını tespit ederek işçiyi haklı buldu.

İşveren, olağan hukuk yollarından biri olan temyiz yolu ile kararın bozulması talebinde bulundu. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, davayı yeniden inceledi ve işvereni haklı buldu. Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını bozarak, "İş Kanunu'nun 25/II-a maddesine aykırı olarak hareket edildiği için, işverenin yanıltılması haklı nedenlerle derhal iş sözleşmesinin fesih sebebidir." kararını verdi. Çalışanın, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' süphesiyle soruştuma geçirdiği, açılan kamu davasının ertelendiği ve bir yıl süreyle tedavi şartıyla denetimli serbestlik verildiği kararının alındığı belirtilirken, hakkında ertelenmiş bile olsa davanın işverende gizlenemeyeceği sebebiyle Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozmuş oldu.