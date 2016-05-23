IT: Chapter Two'nun Film Setinden İlk Fotoğraf Paylaşıldı

Yenilenmiş versiyonu ile 2017 yılında beyaz perdeye dönüş yapan IT serisi IT: Chapter Two'dan ilk set fotografı paylaşıldı.

1990 versiyonu ile bugünlerde birer yetişkin haline gelen insanların, çocukluk döneminde paylaço fobisi geliştirmesine Stephen King romanı uyarlaması sebep olan It, 2017 yılında yayınlanan versiyonu ile beyaz perdeye tekrar dönüş yapmıştı.

2017 yılında yenilenmiş versiyonun ardından seriyi devam ettirme kararı alan ekip IT: Chapter Two için şimdiden kolları sıvadı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden serinin ikinci filmine dair paylaşımda bulunan yönetmen Andy Muschietti, filmin hayranları oldukça heyecanlandıracak bir görsel paylaştı.

Ünlü yönetmenin Instagram paylaşımında filmin yıldızlarından Jessica Chastain’e sarıldığı gözüküyor. Pek tabii konu IT’in çekimleri olduğunda Chastain’i kanlar içinde görüyoruz. Filme dair en heyecan verici haber ise 27 yıl önceki karakterlerin yetişkin hallerinin karşımıza çıkaracak olması diyebiliriz. Bizleri kesinlikle korku ve gerilime doyuracak olan IT: Chapter Two, 6 Eylül 2019 tarihinde sinemaseverler ile buluşacak.