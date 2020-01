İtalya, Corona Virüsü Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Etti

İtalya hükümeti, Corona virüsü nedeniyle 6 aylık olağanüstü hal ilan etti. İtalya'daki iki Çinli turistte Corona virüsü teşhis edilmesinin ardından alınan bu karar, ülkede büyük bir salgın olduğundan şüphelenildiğini ortaya koyuyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyanın çeşitli yerlerine bir anda sıçrayan ve dünkü verilere göre 170, bugün açıklanan rakamlara göre 213 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsüyle ilgili tedirginlik sürüyor. Çin ve virüsün bulaştığı diğer ülkelerde yoğun çalışmalar yürütülüyor olsa da Corona virüsü ile ilgili yapılan çalışmalar ne yazık ki şu an için istenilen seviyede değil ve can kayıpları her geçen gün biraz daha artıyor.

Corona virüsi kaynaklı ölümler, tüm dünyayı tedirgin etmeye başladı. Hükümetler, bu virüsün ülkelerine girmemesi için önlemler almaya çalışıyorlar ancak söz konusu virüsün bir süre etki göstermemesi, kimi vakaların gözden kaçmasına neden olabiliyor. Bu yüzden de şu sıralar, her zamankinden daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü diğer ülkelerde olduğu kadar Türkiye'de de bu virüsün görülme ihtimali bulunuyor.

Corona virüsünün etkilediği ülkelerden bir tanesi de İtalya. Yetkililer, ülkeye tatil yapmak için gelmiş olan iki Çinli turistin Corona virüs taşıdığını belirlediler. Hemen harekete geçen uzmanlar, turistleri gözlem altında tutarken çiftin kaldığı otel odasını da mühürlediler. Ayrıca İtalya yönetimi, iki turistte görülen virüsün ardından Çin'e olan uçuşlarını da askıya aldıklarını açıkladılar. Şimdi İtalya hükümetinden konuyla ilgili yeni bir hamle daha geldi.

İtalyan basınından edinilen bilgilere göre hükümet yetkilileri, bugün itibarıyla ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiler. Üstelik bu olağanüstü hal süresinin 6 ay olacağı ve 6 ay boyunca da İtalyanların, olağanüstü hal kanunlarına uymaları gerektiği belirtilmiş durumda. İtalya'nın bu denli ağır bir karar almasının arkasındaki nedenin Corona virüsünün İtalya'da daha geniş bir kitleye yayılması olabileceği belirtiliyor. Ayrıca yetkililer, virüsle mücadele etmek için de 5 milyon euro fon ayırdılar.

Bölge basınında yer alan haberlere göre Corona virüsü tespit edilen Çinli iki turistin kafilesinin tamamında incelemeler yapılıyor. Bu testin sonuçları şu an için kamuoyuna açıklanmadı ancak Çinli turistin kaldığı oteldeki bir çalışanda da bu virüsten şüphelenilmiş ve söz konusu çalışan test için hastaneye götürülmüş.

İtalyan hükümetindense şu ana dek net bir açıklama gelmedi. Bunun nedeni, çok büyük bir ihtimalle gerekli testlerle ilgili verilerin tam olarak elde edilememesi. Ancak hükümet yetkilileri, 6 aylık olağanüstü hal kararı aldıklarına göre Corona virüsünün İtalya'yı tedirgin ettiğini açıkça söyleyebiliriz.

Bölge halkı tedirgin: İtalya'daki Çinlilere saldırılar başladı

Yine yerel basına yansıyan haberlere göre İtalya'daki Çinlilere karşı çeşitli saldırılar da başlamış durumda. Öyle ki; şu an için bölgede bulunan Çinli turistler, İtalyanların sözlü şiddetine maruz kalıyorlar.

İtalya'ya tatil amacıyla giden bir çift, kendilerine hakaret edildiğini ve tükürüldüğünü ifade ediyorlar. Ayrıca yıllardır İtalya'da yaşayan Çinli bir aile de Corona virüsünün ortaya çıkmasından sonra sık sık sözlü tacize maruz kalmış. İtalya'da eğitim gören bir Çinli de geçtiğimiz dönemlerde kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek durumu yetkililere bildirmiş durumda.

İtalya'daki Çin restoranları müşteri kaybediyor

Roma başta olmak üzere İtalya'nın pek çok büyük şehrinde Çin restoranları bulunuyor. Ancak restoran yetkililerinden gelen açıklamalara göre Corona virüsü ortaya çıkmaya başladıktan sonra restoranlara kimseler gelmemeye başlamış.

Öyle ki; İtalya'nın en popüler Çin restoranlarından bir tanesi olan Hang Zhou da Sonia'nın sahibi Zhou Fenxia, 10 yıldır tıklım tıklım olan restoranın şu sıralar sinek avladığını açıkladı.