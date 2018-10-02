1200 Yıl Önce Yaşamış İnsanların İskeletleri Bulundu

İtalya'nın Venedik şehrinde araştırmalarını sürdüren arkeologlar, adanın 1200 yıl öncesinde yaşamış sakinlerinin izlerine rastladı.

İtalya'da bulunan Torcello Adası'nın tarihçesi, Venedik'teki Ca 'Foscari Üniversitesi arkeologları tarafından günden güne açıklığa kavuşturuluyor. Üniversite, Venedik kazı alanında bulduğu bulgularla adanın binyıldan daha öncesine dayanan tarihini ortaya koyuyor.

Çalışmayı yürüten ekibin başındaki isim olan Diego Calaon şu açıklamada bulundu: "Bulduğumuz iskelet, daha önce mezarlık olarak kullandığını düşündüğümüz ve orta çağın başlarında bölgede yer alan Bazilika'nın yakınlarında gömülü durumdaydı."

Daha önce 1960'lı ve 70'li yıllarda da bölgede çeşitli kazılar yapılmış olsa da bulunan mezarlar ve iskeletler, M.S 1000 ve 1300'lü yıllara aitlerdi. Bu açıdan bakıldığında, yapılan çalışma ve keşif oldukça büyük önem taşıyor. Yine de bölgede bulunan iskeletin, o dönem bölgede yaşayan hangi insan sınıfına ait olduğu halen bilinmiyor. Bir işçi de olabilir, köle veya o dönemde ahşap evler yapıp içinde yaşayan yöre sakinleri de.

Yine de yaklaşık 50 yıl önce yapılmış bir çalışmanın bir adım öteye taşınabilmiş olması oldukça umut veriyor. Calaon ve ekibi halen bölgedeki kazı çalışmalarını sürdürüyor.