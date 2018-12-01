İtalya'da Yaşlılık, 75 Yaşından İtibaren Başlıyor

Sağlıklı ortalama ömür beklentisinin uzunluğuyla adından söz ettiren İtalya'da yaşlılık sınırı 75 yaş olarak belirlendi.

Roma'daki Yaşlılık Hastalıkları Bilimi Toplumu Ulusal Kongresi'nde açıklanan yeni bilgilere göre ilerleyen yaşlardaki formda kalma süresi ve yaşam süresi artış gösterdi. Floransa Üniversitesi kalp-damar hastalıkları profesörü olan Niccolo Marchionni, ''65 yaşında olan bir insanın fiziksel ve bilişsel formu, 30 yıl önce 40-45 yaşlarında olan bir insanın fiziksel ve bilişsel formuna eşdeğer, yani bugün 75 yaşındaki biri, 1980'de 55 yaşındaki birinin formuna sahip" ifadelerini kullandı.

Profesör Marchionni'nin yaptığı açıklamalara göre, İtalya'da ortalama ömür beklentisi 1900'lerin başlarına oranla 20 yıl arttı. 60-75 yaş arasındakilerin çoğunluğu da bu yaşları sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Marchionni, "60-75 yaş arası nüfusun büyük bölümü artık çok formda. Bu da ölüm yaşının ilerlemesinden ve yaşla bağlantılı hastalıkların daha geç ortaya çıkmasından kaynaklanıyor" açıklamasını yaptı.

Yaşlılık Hastalıkları Bilimi Toplumu Ulusal Kongresi'nde yer alan diğer bilgilere göre yaşlılık sınırı, ortalama ömür beklentisinin dolmasına 10 yıl kala başlıyor. İtalya'da kadınlarda ortalama ömür beklentisi 85 yıl iken, erkeklerde ise 82-83 yıl arasında. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de doğum anında bir kişinin ortalama sağlıklı yaşam beklentisi 66 yıl olarak hesaplandı. Dünya genelinde ise bu oran 63.3 yıl.

Bugüne kadar İtalya'da yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin ve taze gıdalarla beslenmenin, ek olarak hareketli bir yaşam ve güçlü sosyal bağların da uzun ve sağlıklı yaşama üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. "Uzun Ömürlü İtalya" ağının başkanı Roberto Bernabei, İtalya'da yaşlıların aile ve arkadaş ilişkilerinin çok güçlü olduğunu belirtti.