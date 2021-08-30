İtalya'daki Etna Yanardağı Bir Kez Daha Lav ve Kül Püskürttü

İtalya'nın güneyinde yer alan aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürtürken yürekleri de ağızlara getirdi. Yanardağın lav ve kül püskürttüğü anlar paylaşıldı.

İtalya'da yer alan, dünyanın en aktif yanardağı Etna Yanardağı, pazar günü yeniden patladı. Son dönemde oldukça faal olduğu açıklanan dağın son 6 günde 4 kez harekete geçtiği söylendi. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre bu yıl yanardağın güneydoğu kraterinde en az 25 kez patlama yaşandığı ifade edildi.

İtalya'nın Sicilya bölgesinde yer alan Etna, Avrupa'nın en büyük aktif volkanı olarak kabul ediliyor. Dağın eteklerinde yer alan bazı kasabalara kül ve lav yağdı. Durumla ilgili olarak Catania Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden bilim insanları açıklama yaptı.

Etna Yanardağı'ndaki aktivitelerin bölgedeki Catania Uluslararası Havaalanı'nda patlamalardan dolayı herhangi bir sorun yaşanmadığı ifade ediliyor. Öte yandan patlamaların devam edip etmeyeceği konusunda henüz paylaşılan bir bilgi yok.

İtalya'da aktif olan üç volkan bulunuyor. Bu volkanlardan biri Stromboli, biri de Vezüv yanardağı. Bu yanardağlardan Vezüv en son 1944 yılında patlamıştı. Etna ise en son 10 Ağustos 2021'de patlamıştı.

Yanardağ patlamaları zaman zaman küçük ölçekli olarak gerçekleşebiliyor olsa da hemen her seferinde yürekleri ağızlara getiriyor. Büyük çaplı patlamalarda ise zaman zaman yanardağların etrafındaki yerleşim birimleri boşaltılıyor. Şimdilik Etna'da böyle bir faaliyet bilgisi yok.

Ülkemizde bulunan yanardağlar ise sönmüş yanardağ olarak geçiyor ve çok uzun zamandır bir aktiviteleri bulunmuyor.

Etna Yanardağı'nın patladığı anları gösteren videolar: