İtalya'da Pokemon GO Oynayan Adam Karantinadan Kaçtı

İtalya'nın San Fermo bölgesinde 31 yaşındaki bir adam, Pokemon GO oynarken karantina koşullarını ihlal ederek sokağa çıktı. Kızıyla birlikte çıkan adam, yetkililer tarafından durdurulunca, "Pokemon avlamam lazım" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 11.402 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsün (COVID-19) en sert vurduğu ülkelerin başında İtalya geliyor. Kuzeydeki Lombardiya bölgesinde ciddi önlemler alınmasına rağmen İtalyanlar sokağa çıkmayı sürdürüyor.

Lombardiya'nın Como vilayetindeki San Fermo bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki bir adam, Pokemon GO oynamak için karantina koşullarını ihlal etti. Pokemon GO, yeni ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle oyunun kurallarını evden oynanacak şekilde değiştirmiş olmasına rağmen, San Fermolu adamın Pokemon avlamak için karantinadan koşullarını bile ihlal edebileceği görüldü.

'Pokemon avlamak zorundayım'

Kızıyla birlikte evinden dışarı çıkan ve Pokemon Go oynayan adam, yetkililer tarafından durduruldu. Neden kısıtlamalara uygun davranmadığı sorulduğundaysa, "Pokemon avlamak zorundayım" cevabını verdi. Polis, 31 yaşındaki adama ceza vermek zorunda kaldı. İtalya çapında kapatılma koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 43.000 kişi cezaya maruz kaldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 11-17 Mart tarihleri arasında 1 milyondan fazla kişi bu sebeple kontrol edildi.

Şu ana kadar tespit edilen doğrulanmış vaka sayısı 47.021, ölü sayısıysa 4.032. Her gün binlerce yeni vakanın ve yüzlerce yeni ölümün yaşandığı İtalya'da, özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesinde sıkı karantina önlemleri alınmasına rağmen, insanların kurallara uymamakta direndiği belirtiliyor. Karantinanın uygulanabilmesi için İtalyan ordusu göreve çağrılırken, hastaneler tedavilere yetişmekte zorlanıyor. Bunun yanı sıra, çok sayıda sağlık çalışanı da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden İtalya'ya yardım için gelen sağlık ekibinin lideri de, dün yaptığı bir basın toplantısında İtalya'da hâlâ normal yaşantıya devam edildiğini, bu nedenle kayıpların kontrol altına alınamadığını söyleyerek İtalyan yetkililere seslenmişti. Reuters'e konuşan Milan'da çalışan hemşire Daniela Confalonieri, "Lombardiya'daki durumu maalesef kontrol altına alamıyoruz" demişti.