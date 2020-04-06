Dünya geneline hızla yayılan koronavirüsün Avrupa'daki üssü olan İtalya'da bu salgına karşı mücadele veren Türk doktor Oğuz Öksüz, İtalya'da salgına karşı alınması gereken önlemler için geç kalındığını söyledi. Öksüz, Türkiye içinse çok önemli tavsiyeler verdi.

Koronavirüs salgının yoğun olarak görüldüğü ülkenin kuzeyinde Lombardiya Bölgesi içinde kalan Pavia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra burada kalan Türk doktor Oğuz Öksüz, 10 yıldır yaşadığı bu bölgede yaşlı hastalara tıbbi destek sağlan bir kurumda çalışıyor. Öksüz, yaşanan salgınla ilgili süreci ve başından geçenleri anlattı.

Ciddi Önlemlerin Alınması Gecikti

Öksüz, ülke genelinde koronavirüs sürecinin başladığı şubat ayının son haftasında, bu bölgede 10 beldenin karantina alındığını söyleyerek, "İlk etapta sadece bu şehirlerle bağlantılı kişiler takip edildi. Benim çalıştığım kurumda da buna paralel şekilde bu şehirlerden gelen veya onlarla temasa geçmiş hasta yakınlarının ziyaretlerine sınırlama getirildi. Biz çalışanlar olarak maske kullanmaya başlamıştık ve hijyen tedbirlerimizi artırmıştık. Hastalarımız arasında durumu ciddileşenleri, diğer hastalardan ayırmaya başladık. Biz grup olarak yaşlı bireylerle ilgilendiğimiz için onları korumak adına kendi tedbirlerimizi önceden aldık ama ulusal çapta bir bilinç uyanması, geniş çapta ciddi önlemlerin alınması ne yazık ki biraz zaman aldı" diye konuştu.

"İtalya Diğer Ülkeler İçin İbretlik Oldu"

Türk doktor, virüsün yayılma hızına göre alınan önlemlerin çok gerisinde kaldığını vurgulayarak konuşmasına şu şekilde devam etti: "Yani önlemler, önlem değildi aslına bakarsanız. Salgınının önüne geçmiyordu daha çok onu bir adım geriden takip etti. Biz doktorlar olarak kendi çalıştığımız yerlerde sıkı önlemler aldık ama ülke genelinde bunu göremedik. Ne var ki; bir noktadan sonra durum kontrol altına alındı. Ama sonuçta İtalya da bir şekilde bu salgının kurbanı oldu. En azından diğer ülkelere de bir ibret oldu. Diğer ülkeler, bence buradan çok fazla ders çıkarabilirler."

Hiçbir Ülke Böyle Bir Salgına Hazır Değil

Öksüz, başlangıçta sağlık sistemlerinin hazırlıksız olduğunu ifade ederken, "Ancak bu çapta bir krize hazırlıklı olmasını beklemek de haksızlık olurdu diye düşünüyorum. Böylesine bir salgına benim gözlemlediğim kadarıyla hiçbir ülke hazırlıklı değildi. Herkes bocaladı. Üstelik Lombardiya Bölgesi, İtalya'da sağlık sisteminin en iyi olduğu yer. Bir anesteziyoloji uzmanının dediği gibi oldu; 'Suyun yükseleceğini bekliyorduk ama tsunami geldi.' Salgın yavaş yavaş yayılsa belki bu tablo çıkmayabilirdi diye düşünüyorum" diye konuştu.

Aile Hekimleri Riske Atıldı

"Aile hekimleri, ilk başta gerekli bilgilendirme yapılmadan koruyucu maske, önlük, gözlük sağlanmadan ateşe atılmış oldular. Benim çalıştığım yerde de iş arkadaşlarımın birer ikişer enfekte olup işe gelememeye başlamalarıyla bu durum iyice kendini belli etmiş oldu. İş yükümüz iyice arttı. İki gece üst üste ofisimde uyuyup nöbetime devam ettiğim günler oldu.”

Öksüz, çalıştığı yerde alınan ilk önlem hastaların yakınlarıyla görüşmesini sınırlandırdıklarını dile getirerek, "Hastalarımızın sevdiklerini ancak bir camın arkasından görmesi, ruh hallerini olumsuz etkiledi tabii. Seslerini ancak telefondan duyabiliyorlardı. Duruma şahit olan bizler için de hiç kolay bir durum değildi elbette." dedi.

Türk Doktor Hastalığa Nasıl Yakalandı?

Virüsü çalışma arkadaşlarından kaptığını düşünen Öksüz, "Başından beri tüm tedbirleri alıp, koruyucu malzemeleri kullanıyor olmamıza rağmen, virüs doktor ve hemşireler arasında hızla yayılmaya başladı. Hastalığın ilk belirtilerini fark ettiğim an, kendimi karantina altına aldım. Tabii ki işe gitmediğim gibi, iki haftadır da evden dışarı çıkmıyorum. Test yaptıramadım. Durumunuz kritik olup hastaneye gitmediğiniz sürece teste ulaşmak çok zor. Haliyle ben de yaptıramadım. Bende ortaya çıkan ilk belirtiler; ateş, kuru öksürük, halsizlik, baş ağrısı ve gözlerde yanma hissi oldu. Vücut ısımı, kandaki oksijen değerlerimi sürekli başından beri kontrol ediyorum. Artık öksürük dışında atlattım diyebilirim." diye konuştu.

"Elinizle Yüzünüze Dokunmayın"

Dokunulan eşyaların ve sık sık el yıkamanın önemli olduğunu belirten Öksüz, "Elimizi yüzümüze sürmemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Ayrıca bu dönemde iyi beslenmek, bol sıvı tüketmek ve iyi uyumak da çok önemli. Eğer endişeye kapılmadan dikkatli ve sorumlu davranırsak hem kendimizi hem çevremizdekileri koruyabiliriz. Sağlık Bakanlığının uyarılarını takip edip, dinlemek ve tavsiyelerini uygulamak bu noktada çok önemli" ifadelerini kullandı.