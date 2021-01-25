İtalya'da, "Yanlış Hesaplama" Yüzünden Karantina Uygulandı

İtalya'nın Lombardiya bölgesi, virüs bulaşma endeksi yüksek çıktığı için kırmızı bölge ilan edildi ve karantinaya alındı. Ancak verilerin yeniden hesaplanmasıyla yanlışlık yapıldığı anlaşıldı ve bölgenin risk derecesi kırmızıdan turuncuya düşürülerek karantina uygulaması kaldırıldı.

Koronavirüs pandemisi, salgına karşı farklı ülke ve bögelerin farklı önlemler almasını zorunlu kılmış durumda. Bazı ülkelerde daha gevşek tedbirler yürürlüğe konurken, bazı ülkelerde katı sokağa çıkma kısıtlamaları ya da karantina uygulamaları sürdürülüyor.

İtalya, özellikle salgının Avrupa’da yayılmaya başladığı Şubat 2019’da COVID-19’un Avrupa’daki merkez üssü konumundaydı ve Akdeniz ülkesi, bu nedenle ciddi karantina uygulamaları yürürlüğe koydu. İtalya’nın 20 özerk bölgesinden biri olan Lombardiya ise son bir haftadır “yanlışlıkla” sokağa çıkma kısıtlaması uyguluyor.

Yerel yönetim, yanlışlık nedeniyle oluşan maddi zararın karşılanmasını istiyor

Paylaşılan bilgilere göre COVID-19 verilerinin yanlış hesaplanması sonucunda Lombardiya bölgesi, "kırmızı bölge" ilan edildi. Lombardiya’nın COVID-19 verilerinin hesaplanması sonucu virüs bulaşma endeksinin 1.4 olduğu açıklanmış ve karantina uygulaması başlatılmıştı. Ancak verilerin yeniden hesaplanması üzerine endeksin daha düşük olduğu anlaşıldı ve tedbirler gevşetilerek Lombardiya, turuncu bölge ilan edildi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, söz konusu yanlışlığa bölgesel yönetimin hatalı veri göndermesinin neden olduğunu ifade ederken, bakanlıktan yapılan açıklamada bölgenin risk derecesinin yerel yönetimin tarafından gönderilen verilerin değiştirilmesi üzerine yeniden hesaplanarak düşürüldüğünü ifade etti.

Yanlış veri gönderdikleri öne sürülen Lombardiya Bölgesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Letizia Moratti ise her bölge için Rt değerini belirleyen İtalya Sağlık Yüksek Kurulu'na (ISS) gönderilen verilerde hata bulunmadığını savundu. Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, tedbirlerin gevşetilmesine rağmen iptal davasını geri çekmeyeceklerini ve yanlış kararın maddi zararlarının karşılanmasını talep edeceklerini duyurdu.