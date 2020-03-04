Çin'in Wuhan kentinden yayılan Corona virüsü, Avrupa'yı etkisi altına aldı. Salgın, her geçen gün ölümlerin artışına sebep olduğu kıtada eğitime de sıçradı. İtalya'da okullar ve üniversitelerin virüs nedeniyle kapatılması gündemde.

Gittikçe daha fazla ölüme yol açan Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 93 bini geçti. 3 bini aşkın kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşananlar karşısında İtalyan hükümeti, bir dizi tedbir almak zorunda kaldı. Yapılan açıklamada, ülkedeki tüm okul ve üniversitelerin Corona virüsü nedeniyle mart ayının ortasına kadar kapatılmasının planlandığı açıklandı.

İtalya’da okulların kapatılması gündemde:

İtalya Eğitim Bakanı, eğitim kurumlarının kapatılması yönündeki kararın masada olduğunu ancak tüm okulların kapatılmasına ilişkin henüz bir kararın bulunmadığını bildirdi. Ülkenin kuzeyi, Corona virüsü salgınından en çok etkilenen yerler arasında geliyor. Zira söz konusu bölgede bazı eğitim kurumları 10 gün önce kapatılmıştı.

İtalya’da salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79'a çıktı, vaka sayısıysa 2 bin 500’ü aştı. ABD'de can kaybı 9'a, vaka sayısıysa 108'e çıktı. İngiltere'de vaka sayısı 85'e yükseldi. Suudi Arabistan, vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Corona virüsü nedeniyle Irak'ta ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. İran'da ölü sayısı 92'ye yükseldi. Hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkışı yasaklandı. İran’da ayrıca, futbol maçları iptal edildi.

İsrail de seyahat kısıtlaması uygulamaya başlayan bir diğer ülke oldu. Tüm dünyayı saran virüs nedeniyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancıların İsrail’e alınmayacağı duyuruldu.

Corona virüsü AB Temsilciliğine sıçradı:

Şimdiye kadar 13 vakanın yaşandığı Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Birliği (AB) Temsilciliğinden bir çalışanda Corona virüsüne rastlandı. AB Sözcüsü Dana Spinant vakayı doğruladı. Söz konusu kişinin İtalya’dan dönen bir Avrupa Savunma Ajansı çalışanı bir erkek olduğu belirtildi.

Amazon’da Corona, Gazprom’dan yurt dışı yasağı:

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon’un Seattle ofisinde bir çalışanın Corona virüsü taşıdığı kesinleşti. Şirkette toplantıların çoğu ertelendi. İş görüşmeleri dijital yöntemlerle yapılacak. Rusya merkezli Gazprom ise, salgın nedeniyle çalışanlarının yurt dışına çıkışlarını geçici süreyle durdurma kararı aldı. Yurt dışına özel seyahatler yapan tüm personelin sağlık taramasından geçirilmesi kararlaştırıldı.