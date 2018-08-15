Bakteri ile Çizilmiş 'Mona Lisa' Portresi Yapıldı

İtalya’da bilim insanlarından oluşan bir ekip; Mona Lisa, Albert Einstein, Charles Darwin vb. isimlerin bakteriyle çizilmiş portrelerini yaptı.

Araştırmacılar, milyonlarca bakteriyi, kontrol edilebilir bir süratle rahatça yüzecek biçimde değiştirdiler.

Ardından, bunları, dijital bir ışık projektörü kullanarak kompleks ve yeniden yapılandırılabilir yoğunluk desenlerine yerleştirdiler.

Bunu yaparken, koli basili katmanları, orijinal bir kaynak görüntünün hemen hemen mükemmel bir kopyasına dönüştürülebildi.

Bilimciler, proteorhodopsin ile yüzme hızını kontrol edip-farklı ışık paternlerini yansıtarak, bakterilerin yerel yoğunluğunun manipüle edilebileceğini belirtiyor.