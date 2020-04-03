10 Yaşındaki İtalyan Çocuktan Türkiye'ye Teşekkür Mesajı

Koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği yardım paketleri sonrasında 10 yaşındaki Ernest Gabrielle Scrocchi teşekkür mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajla duygu dolu anlar yaşatan İtalyan çocuk, DHA'ya konuştu.

Koronavirüs salgını ile mücadelede Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemeler, İtalya'nın ihtiyaçları doğrultusunda askeri uçakla İtalya'nın başkenti Roma'ya gönderildi. Yapılan bu yardım sonrasında Milano'da yaşayan 10 yaşındaki Ernest Gabrielle Scrocchi, Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı.

"5 Dakika Aralıklarla Siren Sesleri Duyuyoruz"

Koronavirüs sebebiyle okula gidemediğini belirten Scrocchi, "Bir ay oldu eve kapandık, pencereden dışarı baktığımdaysa güzel bir hava görüyorum. Güneşli ama çıkamıyoruz. Çok üzücü bir durum ve ayrıca kimse de yok (dışarıda). Her 5 dakikada bir ambulans sesleri duyuyorum (siren çaldığı için), sanırım sık sık hasta taşıyorlar. İçimiz acıyor. İtalya zor durumdan geçiyor. Güzel olan ise İtalya’nın içinde bulunduğu bu durum için diğer ülkeler yardım gösteriyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye.”

"Türkiye Evde Kal Bizim Gibi Olma"

Scrocch açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bildiğim kadarıyla Türkiye çok sayıda yardım getirdi. Bu çok güzel bir jest ve destek göstergesidir. Bu değerleri bana hem ailem hem de okulda öğrettiler. Türkiye’yi çok seviyorum çünkü sihirli bir ülke. Türkler nazik, güzel insanlar. Türkiye’ye birkaç kez gittim. Kendimi Türkiye’de evdeymiş gibi hissediyorum. Bana göre çok ortak benzer yanlarımız var. Başka bir yerde benzerini bulabileceğimi düşünmüyorum. Ama benim kalbimdeki şehir İstanbul. Çünkü sihirli ve çok güzel bir şehir. Yeniden sizlere, bu zor günlerde yaptığınız yardım ve desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İtalya Türklere minnettar. Bizim gibi olmayın. Lütfen siz de evde kalın. Bu düşmanı hep birlikte yenelim. Her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Lütfen Türkiye evde kal.”

Ernest Gabrielle Scrocchi'nin mesajına ait videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.