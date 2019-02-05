İTÜ Different Features Summit, 20-21 Şubat'ta

İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Mezunları Derneği ve İTÜ Mezunları Derneği Öğrenci Kulübü ile birlikte 20-21 Şubat tarihlerinde ‘Bölümün hayallerinin önüne geçmesin’ başlığı altında Different Features Summit (Farklı Gelecekler Zirvesi) adlı bir etkinlik düzenliyor.

Çoğu kişi İstanbul Teknik Üniversitesi’ni kazanmış öğrencileri hayallerine ulaşmış bireyler olarak görür. Fakat pek çok kişi farklı sebeplerden dolayı hayallerinin peşinden koşmak yerine İTÜ’de çok da memnun olmadığı bir bölümde öğrenimine devam etmektedir.

Different Features Summit’in amacı, okuduğu bölümden farklı bir sektörde başarılı olmuş İTÜ mezunları ile kendisini hayallerine götürmeyecek bir bölümde öğrenimine devam eden gençleri bir araya getirerek bir sinerji oluşturmak.

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi ev sahipliğinde 20-21 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Different Features Summit etkinliği hakkında daha detaylı bilgi almak için etkinliğin resmi Facebook sayfasını takip edebilirsiniz.