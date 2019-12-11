Farkındalık Zirvesi, 16-17 Aralık'ta İTÜ'de

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Farkındalık Zirvesi, İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi ev sahipliğinde 16-17 Aralık'ta gerçekleşecek. Etkinlik hakkında tüm bilgiler haberimizde.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denetim ve Danışmanlık Kulübü tarafından düzenlenecek olan Farkındalık Zirvesi, 2 gün boyunca toplam 11 oturumda 8 farklı sektörden konuşmacıları ağırlayacak. Zirvede yer alacak sektörler arasında denetim, danışmanlık, bankacılık, FMCG, kimya, enerji ve elektrik-elektronik gibi günümüz dünyasını şekillendiren sektörler bulunuyor.

Zirveye katılacak şirketler arasında ise Unilever, Pfizer, Hayat Kimya, IBM ve Monster gibi kendi sektörünün önde gelen markalarından olmayı başarmış isimler bulunuyor. #LiderlikRuhumda mottosuyla düzenlenecek olan etkinlik, iş dünyasından profesyonellerle iş dünyasına girmeye hazırlanan gençleri bir araya getirerek bir tecrübe aktarım imkanı sağlıyor.

16-17 Aralık 2019 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Farkındalık Zirvesi, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ya da etkinliğe ücretsiz bir şekilde kaydolmak için kampusetkinlikleri.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.