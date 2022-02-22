İTÜ İnovasyon Ödüllerinin Başvuruları İçin Son Gün 25 Şubat

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 23. Yönetim Bilimleri Kongresinde yapılacak olan İTÜ İnovasyon Ödülleri için son başvuru tarihi 25 Şubat.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bu yıl 23. sünü düzenleyeceği Yönetim Bilimleri Kongresi, bu yıl ayrıca ilk kez düzenlenecek olan İnovasyon Ödülleri’ne de ev sahipliği yapacak. Etkinlik ayrıca ülkemizde ilk kez bir üniversite tarafından düzenlenen inovasyon temalı ödül töreni olacak.

Yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinlikte, her zaman en iyi olmayı hedefleyen ve sürekli kendini geliştiren şirket ve bireylerin projeleri değerlendirilecek ve alanında uzman jüri üyelerinin oylarıyla kazananlar belirlenecek.

Başvurular 25 Şubat tarihinde sona erecek

25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında ön elemeden geçen başvurula 10 üzerinden puanlanacak. Ön elemede 6 ve üzeri puan ortalamasına sahip olan projeler bir sonraki adım olan kısa listeye geçecek. 4 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında İTÜ öğrencileri ve alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından da kazananlar belirlenecek.

Son değerlendirme sürecinde iş dünyasından önemli isimler ve akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmesi kazananların belirlenmesinde %50 etkili olacak. Diğer %50 ise adaylar ve proje hakkında bilgilerin yer alacağı internet sitesinde öğrencilerin oyları ile belirlenecek.

İTÜ İnovasyon Ödülleri hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için burada bulunan internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.