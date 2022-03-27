Türkiye’de bir üniversite kulübü tarafından gerçekleştirilen ilk gastronomi sempozyumu olan Mutfak Zirvesi, bu yıl da kapılarını ziyaretçileri için açıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen Mutfak Zirvesi, bu yıl da alanında uzman şefleri gurmeleri ve şirket yöneticilerini 1000’i aşkın öğrenci ile buluşturacak.

Gastronomi ve mutfak sanatları konulu bu sempozyum, konuşmacıların yapacağı sunumlara ek olarak Lezzeti Yakala isimli fotoğraf yarışması, workshoplar ve sahne gösterileri ile dikkat çeken bir etkinlik olacak.

Bu yıl da pek çok önemli isim konuk olarak ağırlanacak

Daha önceki senelerde Refika Birgül, Arda Türkmen, Mehmet Yalçınkaya, Murat Bozok gibi uzmanları Mutfak Zirvesinde konuşmacı olarak bu sempozyuma katılmıştı. Bu sene de Somer Sivrioğlu, Sinan Büdeyri, İlker Ayrık, Dilara Koçak gibi önemli isimler ağırlanacak.

Her sene belirli bir tema etrafında işlenen Mutfak Zirvesi’nin bu seneki konusu büyük bir emekle tarlada yetiştirilen ürünün uzun bir yolculukla topraktan soframıza dönüşünün nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek ve gelen bütün katılımcılara bunu tüm aşamalarıyla göstermek amacıyla “Dönüş” olarak belirlendi.

İki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan Mutfak Zirvesi, bu yıl 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenecek. Eğer sizde bu sempozyuma katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak kaydolabilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz.