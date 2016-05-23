Yaptıkları Çalışmaları Duyunca Gurur Duyacağınız Gençler

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyan ve Türkiye’nin geleceğini tayin eden bir grup genç ve akademisyen, ruhunuz bile duymadan yerli roket teknolojileri geliştirmek için çalışıyor. İTÜ Lagari Thrust Roket Takımı’nı yakından tanıyor, yaptıkları çalışmaları göz atıyoruz.

Ülkemizdeki bilimsel çalışmaların mihenk taşı olan üniversitelerimizde umut vadeden binlerce genç eğitim görüyor. Yokluk nedir bilmeden, bahanelere mahal vermeden çalışma yapan bu arkadaşlarımız, her türlü bilimsel faaliyet alanında kafa patlatıyor. Bundan 20 yıl sonraki Türkiye’nin nasıl bir yer olacağı da o gençlere, o gençleri destekleyen bizlere bağlı.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Lagari Thrust Roket Takımı, bir süredir üniversitenin sunduğu imkanlarla, “sonda” roket olarak bilinen roket sistemleri geliştiriyor. Atmosferde çeşitli ölçümleri gerçekleştirmek amacıyla fırlatılan bu roketler, 50 ila 1500 kilometre arasında değişen irtifalara çıkabiliyorlar. Amaç bilimsel veriler elde edip, araştırmalara yön vermek. Elbette bu takımın potansiyel hedeflerinde sonda roketlerinden daha fazlası var:

Misyon olarak Türkiye’nin teknolojik imkanlarını arttıracak roket ve uzay kalkış sistemleri geliştirme görevini üstlenmeye hazır olan Lagari Thrust, bugüne kadar iki farklı deneysel roket geliştirdi.

Bu roketlerden ilki, 2016’da üretilen el yapımı motora sahip 2.21 metre uzunluğundaki LGR-1 sonda roketiydi:

LGR-1 maksimum 3 kilometre yüksekliğe kadar çıkıp, bilimsel veriler toplayan bir roket.

İkinci roket, bu yıl düzenlenen Teknofest için üretilen Pulsar oldu. 2,4 metrelik boya sahip roketin görevi, maksimum 4 kg ağırlığındaki yükünü atmosfere bırakmak:

SpaceX’in Falcon 9 roketleri, belki günümüz teknolojisinin en ileri örnekleri arasında yer alıyor. Peki neden Türkiye’nin de SpaceX gibi öncü firmaları yok sorusu, aslında cevabı da içerisinde veriyor.

Bugüne kadar Teknofest haricinde ABD’de düzenlenen uluslararası IREC yarışmasına da katılan Lagari Thrust, belki de önümüzdeki yıllarda kurulacak yerli bir roket firmasının temellerini atan çalışmalar yapıyor. Emeklemeden yürüyemeyeceklerini bilen gençlerin önündeki hedef her zaman büyük. Az evvel yönelttiğimiz sorunun cevabı ise “destek olmak”.

Bu arada takımın ismindeki "Lagari" takısı, sırtına ilkel bir itici roket takıp ateşleyip uçmayı baraşan Türk mühendsi Lagari Hasan Çelebi'den geliyor.

Lagari Thrust takımına destek olun, 2019 onlar için fırtına gibi geçsin:

Önümüzdeki yıl bu muhteşem öğrenci kulübünün çalışmalarını ilerletmesi, uluslararası IREC yarışmasında ülkemizi temsil etmesi için desteğe ihtiyaçları var. Aynı zamanda Teknofest’e de katılmak isteyen genç arkadaşlarımız, ne kadar desteğe ihtiyaç duyduklarını hesaplayıp, artık destek bekleme aşamasına geçmişler.

Onların başarısı, bu aşamadan sonra hepimizin elinde.

İstanbul Teknik Üniversitesi Lagari Thrust Roket Takımı’na destek olmak için buradaki Instagram adreslerinden ulaşabilir, görüşme sağlayıp öğrenci dostlarımızın geleceğini aydınlatabilirsiniz.

Webtekno ekibi, Lagari Thrust’a başarılar diler.