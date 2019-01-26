İyi ki Zamanında Almışım Diyeceğiniz 5 İlginç Ürün

Farklı zamanlarda farklı cihazlara veya ürünlere ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu haberimizde "İyi ki almışım" dedirtecek 5 ürünü inceleyeceğiz.

Bazı ürünleri alırken büyük beklentilerimiz olmasa da alıp kullanmaya başladıktan sonra nasıl hayat kurtardıklarını görünce kendimize teşekkür edebiliyoruz. Bu gibi ürünler başlangıçta gözümüze “ihtiyaç dışı” ya da daha genel bir tabirle “Ne gerek vardı?” olarak görünebilirler ancak işlevleri düşündüğümüzün çok daha üstündedir.

Hazırladığımız bu içeriğimizde, başlangıçta “Ne gerek vardı?” olarak görebileceğiniz ancak kullanmaya başladıktan sonra “İyi ki almışım” dedirtecek ürünleri inceleyeceğiz.

Ürünlerin Teknostore linkleri başlıklarda bulunmaktadır. Başlıklara tıklayarak ürünleri daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Birçoğumuz seyahat halindeyken müzik dinliyoruz. Bazılarımızın aracında Bluetooth bağlantısı özelliği olsa da bazılarında yalnızca AUX girişi bulunuyor.

Yolculuk sırasında müzik dinlemek ancak kablolarla uğraşmak istemeyenler için üretilmiş bu minicik cihaz sayesinde aracınızın AUX girişini bir Bluetooth bağlantı noktasına çevirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra cihazın üzerinde bulunan mikrofon sayesinde telefon konuşmalarınızı da telefonunuza dokunmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm telefonlarla uyumlu olarak tasarlanan telefon tutucusu sayesinde telefonunuzu masa veya stand gibi alanlarda güvenle bırakabilirsiniz. Telefonunuzu koyduğunuz kısımlardaki silikon pedler telefonunuzun çizilmesini önlerken siz de önceden telefonu tutması gereken ellerinizle işinize rahat rahat devam edebilirsiniz.

Büyük ve tek modem kullanılan evlerin en büyük sorunlarından olan Wi-Fi sinyali sorununu çözmek için üretilmiş sinyal güçlendirici sayesinde evin neresinde olursanız olun güçlü bir internete sahip olabilirsiniz. Sinyalin az olduğu noktaya cihazı kurarak 300 Mbps’e kadar bir bağlantı hızına ulaşabilirsiniz.

SAFE+ Microlock Mini Şifreli Kilit sayesinde eşyalarınızın güvenliği emin ellerde. Süper güçlü çelik telle eşyalarınızı kilitlerken şifresi sayesinde anahtar sorununuz da ortadan kalkacak. 66 cm uzunluktaki teli sayesinde yalnızca çantanız değil, aynı zamanda bisiklet ve benzeri eşyalarınızı da kolaylıkla kilitleyebilirsiniz.

Fotoğraf çekmeyi sevenler için kamera konusunda ciddi anlamda başarılı amiral gemileri bulunuyor ancak fiyatlarının da yüksek olduğunu belirtmekte yarar var. Tam da bu noktada fotoğraf çekmeyi sevenlerin imdadına koşan JUO, dörtlü lens seti sayesinde telefonunuzu tam donanımlı bir fotoğraf makinesine dönüştürecek. İçeriğindeki balık gözü lens, süper geniş açı lens, geniş açı lens ve makro lens sayesinde fotoğraf konusundaki tüm ihtiyaçlarınız küçücük bir setin içerisinde size sunulacak.

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