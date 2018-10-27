İyi Oyun Filminde Snoop Dogg'ın Bir Şarkısı Bulunuyor

Gripin'den Gazapizm'e birçok sanatçının imzasının bulunduğu İyi Oyun film müzikleri arasında Snoop Dogg'ın filme özel bir şarkısı da bulunuyor

Türkiye’nin ve dünyanın ilk e-spor filmi olacak olan İyi Oyun, sıra dışı konusunun yanı sıra müzikleriyle de oldukça dikkat çekici bir yapım olacak. Beş gencin, dünyada 100 milyonların oynadığı League of Legends’ın Türkiye’deki büyük finaline hazırlanma süreçlerini konu alan filmin açılış sahnesinde Athena’nın 2002 yılında çıkarmış olduğu Her Şey Yolunda albümünden bir şarkı yer alacak.

Filmin müziklerinde dünyaca ünlü bir ismin de imzası var: Snoop Dogg. Amerikalı rap sanatçısının KAAN’la birlikte seslendirdiği Sirens şarkısının filme özel versiyonu da filmde yer alacak. Ünlü şarkıcı Edis’in de konuk oyuncu olarak rol aldığı İyi Oyun filminde Hey! Douglas’ın orijinal müziklerine de yer verilecek. Müzik konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan filmde Gripin, Gazapizm, Sufle ve Gökcan Sanlıman’ın müzikleri de duyulacak.

Oyuncu kadrosunu Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Doğaç Yıldız, Tolga Canbeyli, Bada Oh Deniz, Kaan Sevi, Atakan Yılmaz ve konuk oyuncu olarak da Kerem Bürsin’in oluşturduğu, Umut Aral yönetmenliğinde çekilmekte olan İyi Oyun, 2 Kasım’da vizyonda olacak.