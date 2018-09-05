İzinsiz Drone Uçurana 11 Bin TL Para Cezası Kesilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 11 kuruluş daha İHA Eğitim Kuruluşu olmaya hak kazanırken, izinsiz İHA uçuşlarına 11 bin TL para cezası kesileceği belirtildi.

İnsansız hava araçlarının son birkaç yıl içindeki artan kullanımı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü olası kaza ve tehlikelere karşı önlemler almaya mecbur bırakıyor. Günümüzde herhangi bir kişi ya da kurumun insansız hava araçlarını uçurabilmesi için aracı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne tescil ettirmesi ve uçuş için izin alması gerekiyor.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 11 kuruluşun daha İHA Eğitim Kuruluşu olmaya hak kazandığını şu şekilde duyurdu;

‘’Bu yıl 11 kuruluş, Genel Müdürlüğümüzden İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizdeki İHA Eğitim Kuruluşları’nın sayısı 25'e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866’e, İHA pilot sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı.’’

İnsansız hava araçlarının izinsiz şekilde havalandırılmasının da büyük cezalara mal olabileceğini belirten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, açıklamayı şu şekilde sonlandırdı;

‘’İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir.’’