İzlemeyenin Arkasından Ağlayan 10 Bilim Kurgu Filmi (2)

Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak alfabedeki tüm vitaminler kadar gerekli seyr-i sefa zevki veren; izlemeyenin peşinden sopayla değil, uzay mekiği kaskıyla koşulan bilim kurgu filmlerini listelemeye devam ediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz, hoş geldiniz.

2000’li yılların başından bu yana bilim kurgu, genel sinema seyircisine hitap etmeye başlayan bir tür oldu. Önceleri kafaları çokça yoran bu sinema anlayışı, popüler bilimden katkı anılmaya başlayınca oldukça sağlam eserlerle karşımıza çıktı. Seri şeklinde ya da golü tek seferde atan bilim kurgu filmlerini izlemenin keyfi bambaşka.

Bu kadar sıkıcılık yeter. İzlemediğinizde arkanızda ağlayan 10 bilim kurgu filmi listemizin ilkine buradan ulaşabilirsiniz. Bu yeni listede, seri halinde olan filmlere de yer veriyoruz. Çok sevdiğimiz teknoloji dünyasıyla bilim kurgunun yiğitliğini harman eden, yapımda emeği geçen herkesin(!) Einsten ya da Tesla’nın uzaktan akrabası olduğunu düşündüğümüz filmleri listeliyoruz.

(Arada izledikleriniz çıkabilir, izlemeyenleri mazur görün)

10. Ex Machina:

Yapay zeka üzerine yapılmış olan en kaliteli filmlerden birisi olarak görülen Ex-Machina, genç ve başarılı bir yazılımcının insansı robot geliştirmesiyle başlayan hikayenin ortasından giriş yapıyor. Sonunda ise deliler gibi merak ettiğiniz o düğümler bir bir çözülüyor

IMDb puanı: 7.7

7.7 Rotten Tomatoes notu: %92

9. Alien (Yaratık) serisi:

1979 yılında, tarihin en başarılı sinemacılarından olan Ridley Scott tarafından başlatılan seri, 2017’ye kadar 6 filmlik bir serüven haline geldi. İkinci filmden itibaren James Cameron gibi bilindik yönetmenler tarafından çekilse de Scott, 2012 yapımı olan Prometheus ile dönüş yaptı, 2017 Covenant filmini de kendisi çekti. Eğer kaliteli bir macera arıyorsanız, bu 6 filme bir bakın deriz.

IMDb puanı: (Alien - 1979) 8.5

(Alien - 1979) 8.5 Rotten Tomatoes notu: (Alien - 1979) %97

8. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi):

Douglas Adams’ın kaleme aldığı klasik bilim kurgu romanından uyarlanan bu film, Dünya’nın uzaylılar tarafından yok edilmeden öncesinde başlıyor. Ana karakter Arthur Dent’in komik ve macera dolu hikayesi ise akıllarınızda yer edecek. Akşamüzeri izleyecek film arayacaklar, yemekle birlikte tüketebilirler.

IMDb puanı: 6.7

6.7 Rotten Tomatoes notu: %60

7. District 9 (Yasak Bölge 9):

İzleyicinin aklında belgesel tarzıyla farklı bir iz bırakan Yasak Bölge 9, bir şekilde Dünya’ya gelmiş olan yabancı bir yaşam formuna ait olan canlıların, yeryüzünde insanlar tarafından esir alınmalarını işliyor. Oldukça gerçekçi yansıtılan karakter, uzaylı istilası konusuna ilişkin farklı bakış açısı, gerilimi yüksek sahneleri, deneysel bir film oluşu gibi pek çok avantajı var. Yönetmen Neill Blomkamp, seriye devam etme ihtimalini sürekli kurcalıyor.

IMDb puanı: 7.9

7.9 Rotten Tomatoes notu: %90

6. E.T. the Extra-Terrestrial (E.T.):

Çeşitli sorunları bulunan bir çocukla, Dünya’yı ziyarete gelen oldukça arkadaş canlısı bir uzaylının dostlukları işleniyor. Film, Türk sineması da dahil olmak üzere, küresel sinemada kendisinden sonra çıkan çoğu yapıma ilham kaynağı olmuştur. İzleyeceğinize kesinlikle pişman olmayacağınız bir hikayesi var. Hatta bu vakte kadar izlemediğiniz için de pişman olabilirsiniz. Karar sizin.

IMDb puanı: 7.9

7.9 Rotten Tomatoes notu: %98

5. Blade Runner (Ölüm Takibi) serisi:

Bir diğer Ridley Scott efsanesi olan Blade Runner, 1982 ve 2017 yıllarında çıkan iki filmlik seri. Her iki filmin de bilim kurgu sevenlerin kalbindeki yeri ayrı. Birinci filmin başrolünde yer alan Harrison Ford, Blade Runner: 2049’da da kendi karakterini 35 yıl sonra canlandırmaya devam ediyor. Genç karaktere hayat veren ve Ford’un yerini alan kişi ise Ryan Gosling. Puanlarını sırayla verelim:

IMDb puanı: 8.2 ve 8

8.2 ve 8 Rotten Tomatoes notu: %90 ve %87

4. Wall-E (Vol-i):

Listenin bu kısmında bir animasyon filmi gördüğünüze şaşırmayın. Zira her animasyon filmi sadece çocuklar için değildir. Wall-E, bu durumun en güzel kanıtlarından birisi. İnsanların Dünya’yı yaşanmaz bir yer haline getirip terk ettikleri gelecekte geçen hikayenin ana karakteri bir robot. Wall-E isimli bu robotun görevi, daha önceleri insanların rahat yaşaması için çöp istiflemekti. Yaklaşık 700 yıldır yalnız olduğunu fark etmeden hayatını devam ettiren Wall-E'nin yolu, beklenmedik bir şekilde insanlarla kesişiyor. Animasyon düşmanlarına, animasyon filmlerini sevdirmiş bir yapımdır. En iddialı bilim kurgu filmleri arasında yer alır.

IMDb puanı: 8.4

8.4 Rotten Tomatoes notu: %96

3. Star Wars (Yıldız Savaşları) serisi:

Yıldız Savaşları, sadece bilim kurgu dünyasının değil, tüm sinema tarihinin dönüm noktalarından birisi oldu. Aslında bakarsanız bu efsaneyi bilim kurgu başlığı altında kategorize etmek çok zor. Yine de koca bir neslin uzaya olan merakını arttırmış, pek çok insanı bilim kurgu dünyasına alıştırmıştır. Hikayesinden burada kısaca söz etmek de en az seriyi kategorize etmek kadar imkansız. İyiyle kötünün savaşını, dramatik şekilde, galaktik ölçeklerde izlemenizi tavsiye ediyoruz.

IMDb puanı: (Star Wars – 1977) 8.6

(Star Wars – 1977) 8.6 Rotten Tomatoes notu: %93

2. Matrix serisi:

Mitolojik öğretilerle harmanlanan gelecek dünyasını konu alan en başarılı film serilerinden birisidir. Seçilmiş kişi Neo’nun gözünden, değişen dünyayı görür, Sokrates’in öğretileriyle beslenen bir hikayeyi izleriz. İnsanların ve makinelerin olası savaşı anlatılsa da, asıl verilmek istenen mesajlar farklıdır. Olay, asla kurşunların karşısında akrobatik hareketler sergilemek kadar basit değildir, bu filmlerin derdi insanın kendisiyledir. Aksiyon işin baharatı, Kahin’in sözleri yemeğin kendisidir.

IMDb puanı: 8.7

8.7 Rotten Tomatoes notu: %87

1. Back to the Future (Geleceğe Dönüş) serisi:

Geleceğin geçmişle çorba haline geldiği üç film. Seri hakkında daha fazlasını söylemek, izleyenlerin gözlerine haksızlık olabilir.

IMDb puanı: (Geleceğe Dönüş 1 – 1985) 8.5

(Geleceğe Dönüş 1 – 1985) 8.5 Rotten Tomatoes notu: %96

0. G.O.R.A.

Türkiye’nin büyük kısmının komedi olarak izlediği G.O.R.A aslında bir bilim kurgu filmidir. Evet biz Arif’i izliyor, Ceku’ya kavuşmasını bekliyoruz. Evet, tahta bir element değil ve bilim insanları sucuk ağacı üretmiyorlar. Yine de eğer Interstellar ciddiyetinde bir yapım olsaydı sizce Türkiye’de böylesine efsaneleşir miydi?

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