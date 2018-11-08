Teknoloji gerçekten de büyük hızla ilerliyor. Yapay zekalar hemen her yerde, çok yakında da ana haber bültenlerinde.

Çin'in Zheijang Eyaleti'nde düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda dünyanın ilk yapay zeka haber sunucusu da seyirci karşısına çıktı.

Yapay zeka için model olarak Xinhua News kanalından Zhang Zhao kullanıldı. Robot spiker kendisini tanıtarak açılış konuşması yaparken, izleyenler robotu gerçek bir insandan ayırmakta zorluk çektiler.

Düzenlenen konferansa Çin Devlet Başkanı Xi Jingping bir tebrik mesajı gönderirken, mesajında “Dünya, derin bir bilim ve teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşüm içerisinde. Dijital ekonominin gelişimini hızlandırmalı ve küresel İnternet yönetim sistemini teşvik etmeliyiz” ifadelerine yer verdi.