İzleyiciler Hangi Film Serisini Yeniden Görmek İstiyor?

Son yıllarda birçok popüler film serisinin yeni filmlerini görmek mümkün. Spider-Man ve James Bond, bu film serilerinden sadece ikisi.

Son yıllarda yeniden ekranlara dönen birçok film serisini görmek mümkün. Hollywood Reporter, insanlara yeniden izlemek istedikleri film serisinin ne olduğu konusunda bir anket düzenledi. Çoğu insan geri dönmek istediğini belirtti: Geleceğe!

Dergiye göre, THR / Morning Consult anketine katılanların yüzde 71'i, diğer birçok popüler film serisini geride bırakan, Geleceğe Dönüş hikayesini yeniden görmeyi tercih ettiklerini söyledi. Ankette ayrıca hangi film serisinin halk tarafından sıklıkla takip edildiği sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 54'ü bir film serisinin tamamını izlediklerini belirtirken, Star Wars serisini izleyenlerin oranı yüzde 34 olarak belirlendi. Morning Consult başkan yardımcısı Tyler Sinclair, Geleceğe Dönüş filmi için oldukça yoğun bir talep olduğunu ve bu durumun film stüdyoları için harika bir haber olabileceğini belirtti.

Söz konusu anket sonuçlarına baktığımızda izleyecilerin Geleceğe Dönüş serisinin yeni filmini açıkça istediklerini görüyoruz. Elbetteki bu durum birçok film stüdyosunun ilgisini çekmiştir fakat ileride Geleceğe Dönüş serisinin devam filminin gelip gelmeyeceğini hep beraber göreceğiz.