Tuzlu Su ve Güneş Işınları ile Çalışan Bir Araç Geliştirdi

Henüz ortaokul öğrencisi olan Yusuf Kaan Gökalp, tuzlu su ve güneş ışınlarını kullanarak çalışan aracı ile TÜBİTAK'ın proje yarışmasında birinci oldu.

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Ortaokulu’unda öğrenci olan 13 yaşındaki Yusuf Kaan Gökalp, yaşı küçük olmasına rağmen son derece büyük işlere imza atıyor. Tuzlu su ve güneş enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretmeyi başaran Gökalp, bu sayede otomobile itiş gücü sağlayabiliyor. Henüz ortaokul öğrencisi olan Yusuf Kaan Gökalp, bu aracı ile TÜBİTAK’ın proje yarışmasında birincilik elde etti.

‘’Ben küçüklüğümden beri elektrik alanına ilgi duyuyorum. Mesela 3 yaşındayken ampullü bir devre yapabiliyordum. Onun haricinde ilkokula geçtiğimde hava alüminyum ve güneş piliyle çalışan bir tır yapmıştım.’’ diyen Gökalp, geliştirdiği tuzlu su ve güneş enerjisi ile çalışan araç hakkında şu şekilde konuştu;

‘’Burada 8 adet hava alüminyum pili bulunuyor. Bu pillerin içerisinde alüminyum tabaktan kestiğim parça bulunuyor. Bu sarı olan ve şerit gibi görünen aslında temizlik bezi, ondan 6 metrekare kestim. Üstüne de akvaryum filtresinde kullanılan aktif karbondan döktüm. Sonra tuzlu su serpiştirdim üstüne.’’

Aracın yoket roketi olarak kullanılan alüminyum cüruf elde ettiğini belirten Gökalp, ‘’Tuzlu su alüminyumu oksitliyor. Bunları yaparken de alüminyumun oksitinden, alüminyum cüruf elde edebiliyoruz. Alüminyum cüruf da NASA’nın Orion Projesi’nde kullandığı bir rokette yakıt olarak kullanılıyor.’’ şeklinde konuştu.