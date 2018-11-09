İzmir'deki Deniz Marulları İnsanları Zehirleyebilir

İzmir’de körfezi adeta yeşile boyayan deniz marulları, uzun vadede oldukça tehlikeli bir soruna yol açabilir.

İzmir'de havanın ve suyun sıcaklığı sebebiyle İzmir Körfezi yeşile büründü. Vatandaşları tedirgin eden aşırı alg çoğalmasına uzmanlar 'deniz marulu' adını veriyor. İlk etapta bir takım bilim insanı bu marulların zararsız olduğunu belirtmişti.

Ancak bugün Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık'tan gelen açıklamalar, ilk intibanın hiç de doğru olmadığı yönünde. Prof. Dr. Baha Büyükışık, "İzmir'in ihtiyacı olan büyüklükte arıtma tesisi yapılmaz ve Körfez kirliliğine önem alınmazsa kamçılı tek hücreli alglerin bir türünün çıkardığı toksinlerle deniz kıyısında yürüyen insanlar zehirlenebilir." şeklinde konuştu.

Büyükışık, marulların denize bırakılan atıklardan kaynaklandığını ve deniz marullarını 'doğanın insana uyarısı' olarak görmek gerektiğini belirtti. Uzun dönemde denizden yükselen toksinlerin ciddi rahatsızlıklara sebep olabileceğini açıklayan Büyükışık, kıyıda yapılan marul temizleme çalışmalarının artırılması tavsiyesinde bulundu.