İzmir açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardınan açıklamalar geldi.

AFAD’ın sunduğu verilere göre sabah saatlerinde (08:19) Menderes ilçesinin açıklarında bir deprem gerçekleşti. 5,1 büyüklüğünde olan bu deprem, ilçeye 5,42 kilometre uzakta gerçekleşmesine rağmen vatandaşların büyük kısmı tarafından hissedildi, kimilerini de uykusundan uyandırdı.

Neyse ki valilik tarafından yapılan açıklamada bildirilen bir olumsuzluğun olmadığı yönünde. Aydın tarafında da depremle ilgili bir ihbarın gerçekleşmediği belirtildi. Fakat Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, konuyla ilgili olarak X hesabından yaptığı açıklamada, artçı depremlerin sönümlenerek iki hafta süreceğine değindi.

“1-2 gün içinde 4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir, fakat yıkıcı değil.”

“Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19’de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok.”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın açıklaması:

“Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki #deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

Ayrıca CNN Türk’e konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy da dikkat çekici açıklamalar yaptı:

“Oldukça hissedilebilir bir deprem. Büyük ihtimalle bu önemli bir deprem olmayabilir. Kuşadası Körfezi'nde önemli bir enerji boşalmıştı 2020'de, belki bu deprem onun artçısı bile olabilir. Eğer kara üzerinde olsaydı, belki farklı bir yorum olabilirdi. Büyük ihtimalle 2020 depremlerinin artçısı olabilir. Müstakil bir deprem de olabilir. Yıkıcı etkisi olabileceğini düşünmüyorum.”

Gelişmeleri aktarıyor olacağız.