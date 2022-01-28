İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kendi Elektrik Şirketini Kurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleşen imza töreniyle belediyeye ait bir elektrik tedarik şirketi kurduklarını açıkladı. Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu anlaşmayla belediyenin milyonlarca TL’lik tasarruf sağlayacağını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün önemli bir anlaşmaya imza atarak haberi duyurdu. Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye’de bir ilki başardık. Gurur doluyuz. Aylardır belediyemize ait bir elektrik tedarik şirketi kurmak için çalışıyoruz. Nihayet başardık. Elektriğimizi kendi şirketimizden alarak yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz.” ifadelerine yer verdi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki elektrik tedarik şirketinin kurulduğunu açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunacak olan İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ), Belediye ve belediye bünyesindeki İZENERJİ A.Ş. arasında yapılan anlaşmayla enerji alımı için ilk adımı attı. İmza töreninde konuşan Tunç Soyer, “Sadece bu imzalarla İzmirli’nin cebinde kalacak para 30 milyon TL” ifadelerini kullandı. Soyer, ayrıca İZETAŞ’ın belediyeye bir yılda 279 milyon TL kazanç sağlayacağını vurguladı.

“İZETAŞ, fahiş kâr oranlarına karşı koruyor”

Soyer, açıklamalarında “İZETAŞ, büyükşehir belediyemizi enerji tedarikindeki fahiş kâr oranlarına karşı koruyor ve elektrik için harcanan bütçesini yüzde 22 oranında düşürüyor. Belediyemizin elde ettiği bu başarının yüzde 200’e varan elektrik zamları sonrasında gerçekleşmiş olması çok büyük bir gurur vesilesi.” ifadelerine de yer verdi. Açıklamalarının devamında, Türkiye’nin sanayi bölgelerinde yaşanan 72 saatlik elektrik kesintisinin büyük bir enerji krizi olduğuna dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, anlaşma kapsamında Belediyenin 6 aylık, İZSU’nun bir yıllık enerji ihtiyacının 200 milyon kilovat saatinin ve Metro AŞ’nin bir aylık elektrik enerjisini karşılanacağını açıkladı.