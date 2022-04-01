İzmir'de Fırtına: Motosikletlere Trafiğe Çıkış Yasağı Geldi

Meteoroloji'den geçtiğimiz günlerde gelen fırtına uyarılarının ardından İzmir'de dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırırken İzmir Valiliği motosikletli araçların ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.

Yazın gelmesini beklediğimiz şu günlerde fırtına ve yağış haberleri ülkemizin dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Birçok şehirde hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, Meteoroloji fırtına uyarısında bulundu.

İzmir, dün akşam saatlerinden itibaren büyük bir fırtınanın etkisi altında. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji uyarılarını sürdürürken, motosikletlerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı.

Motosiklet, motorlu kuryeler ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji tarafından İzmir için fırtına beklendiği ve vatandaşların fırtına için gerekli önlemleri alarak dikkatli olması gerektiği uyarısı gelmişti. Uyarıların üzerinden çok geçmeden İzmir'i etkisi altına alan fırtına, dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Fırtına sebebiyle pek çok ağaç, ev ve iş yeri zarar gördü.

Ağaçları deviren ve çatıları uçuran fırtınayla ilgili can güvenliğini artırmak amacıyla İzmir Valiliği tarafından motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik kararıyla alınan yasak bugün saat 17.30'dan 3 Nisan pazar günü saat 22.00'a kadar devam edecek. Hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin ne zaman başlayacağı şimdilik belli değil. Can güvenliğimizi sağlamak amacıyla alınan bu yasaklara uyalım ve gerekli tedbirlerimizi alalım.