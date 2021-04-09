İzmir Foça'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Sağ Kurtarıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan KT-1 tipi eğitim uçağı, Foça açıklarında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, olayın nedenlerine dair araştırmaların devam ettiği, pilotların sağ olarak kurtarıldıkları ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde, dünyanın en saygın hava akrobasi timlerinden Türk Yıldızları'na ait bir uçağın düştüğünden ve Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in şehit düştüğü üzücü bir olaydan bahsetmiştik. Bu kırımın ve şehidin acısı henüz içimizden çıkmamışken, bu kez benzer bir olay İzmir Foça'da yaşandı. 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir eğitim uçağı, Foça açıklarında denize düştü. Bu kez sevindirici olansa, pilotlarımızın sağ olarak kurtarılmış olmalarıydı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, yaşanan kaza kırımın sebebinin henüz tespit edilemediği ifade edildi. KT-1 tipi uçağın düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyleyen bakanlık yetkilileri, 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdular. CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk ise pilotların sağlık durumlarının iyi olduğuna dair -teyide muhtaç olsa da- bilgi aldığını açıklayarak, Türkiye'nin yüreğine su serpti.

İşte eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan KT-1

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, eğitim amacıyla kullanılan KT-1 uçaklarına fazlasıyla alışıklar. Zira bu uçaklar, hava muhalefetinin olmadığı hemen her gün 2. Ana Jet Üssü'nden kalkar ve uçuşlarını icra ederler. Haliyle bugün düşen uçağın kaza kırım raporunun şimdiden merak konusu olduğunu söylemek gerek. Yaşanan olayın uçakta yaşanan teknik bir aksaklıktan mı kaynaklı olduğu, yoksa sabotaj da dahil olmak üzere farklı bir nedenin mi bu olaya yol açtığı ancak bu raporla ortaya çıkacak. Bu arada, uçağın kaza kırıma uğradığı bölgenin Yunanistan'a bağlı olan ve silahlandırıldığı bilinen Midilli Adası'na yakın olduğunu da söylemek gerek.

Pilotlar, fırlatma koltuklarıyla kurtuldular

Konuyla ilgili olarak edinilen bilgilere göre uçuş sırasında uçağı kullanan pilotların her ikisi de fırlatma koltuklarını kullandılar. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan elim olayda, Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in fırlatma koltuğunu kullanmadığı bilgisi aktarılmıştı. Şehit pilotun böyle bir karar almasının nedeni ise uçağın yerleşim bölgelerine yakın oluşuydu. Bu sefer yaşanan olayda ise uçağın zaten deniz üzerinde oluşu, pilotların alacağı kararı kolaylaştırmış oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren; Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri ve 1 adet İHA, Sahil Güvenlik K.lığı’ndan 3 adet sahil güvenlik botu ile 1 adet arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir. Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.