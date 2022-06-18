İzmir'de Orman Yangını: Bölgeye Havadan ve Karadan Müdahale

Bugün öğlen saatlerinde İzmir'in Foça ilçesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye karadan ve havadan müdahaleler devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemiz ve tüm dünya genelinde büyük çaplı orman yangınları yaşanmıştı. Bazılarının söndürülmesi günler, haftalar alan bu yangınlar sonrası çok sayıda canlı yaşamını yitirirken ormanlarla birlikte hepimizin içi yanmıştı.

Maalesef bugün de korkulan oldu ve yaz aylarının gelmesiyle yine bir orman yangını haberiyle daha karşı karşıya kaldık. İzmir'in Foça ilçesinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek etrafa sıçramaya başladı.

Yangının kaynağı henüz belirlenemedi

Foça'da başlayan orman yangını kısa süre içinde fark edilmiş olmasına rağmen maalesef rüzgarında etkisiyle yangın giderek büyüdü. Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde bölgeye sevk edilen helikopterlerle birlikte yangına müdahale edilmeye devam ediliyor.

14.00 sularında başlayan yangını söndürme çalışmaları, bölgeye sevk edilen 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer ile hız kazandırıldı. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenememekle birlikte çalışmalar sürüyor.