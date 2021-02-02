İzmir, Olağanüstü Bir Sağanak Yağışa Teslim Oldu

İzmir, son yılların görülmemiş afetlerinden bir tanesine teslim oldu. Dün gece itibarıyla başlayan sağanak yağış, metropolü esir aldı. Belediye Başkanı Tunç Soyer, metrekareye 126 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Dün, birbiri ardına gerçekleşen depremlerle sarsılan İzmir, bugün de benzeri görülmemiş bir sağanak yağışa sahne oldu. Gece saatleri itibarıyla başlayan yağış, her geçen dakika şiddetini artırdı ve en sonunda da afet noktasına ulaştı. Kent yaşamı felç olurken can kaybı yaşanmamış olması, yağışların sevindiren tek noktasıydı.

Sağanak yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle kentin pek çok noktasından su baskını haberleri geliyor. Tahliye çalışmaları başlatılmış olsa da yağmurun hızı, çalışmaların önüne geçiyor. Bazı derelerde taşma yaşanırken, uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar, yağışların biraz daha devam edeceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, gerekmediği takdirde evden çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Birkaç saatte 126 kilogram yağış oldu

Konuyla ilgili ilk açıklamalar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapıldı. 2020 yılının genelinde İzmir'e düşen yağış miktarının yüzde 18'inin bir gecede yağdığını belirten Soyer, bunun büyük bir felaket olduğunu beyan etti. Metrekareye düşen yağış miktarının ortalama 126 kilogram olduğunu söyleyen Soyer, böyle bir felaketin en son 1955 yılında yaşandığını ifade etti. Soyer, işi olmayan vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini söylüyor.

Tunç Soyer'in açıklamalarına göre Güzelyalı'ya 125,6, Karabağlar'a 119, Bayraklı'ya 110,4, Balçova'ya 95,3, Menderes'e 80,6, Bornova'ya 64, Foça'ya 57, Aliağa'ya 55,3, Kınık'a 48,3, Karaburun'a 48,2 ve Buca'ya 47 kilogram yağış düştü. Olumsuzlukları gidermek için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Soyer, İZBAN hattına düşen bir kaya nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığını, metroda ise bir sorun olmadığını ifade etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yaşanan afetle ilgili açıklamalarda bulundu. Soyer'in açıklamalarını doğrulayan açıklamalarda bulunan Köşger, çalışmaların devam ettiğini ancak yağışın da devam etme ihtimali olduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kamu görevlilerine yönelik de bir karar aldıklarını ifade eden İzmir Valisi, personelin yarım gün idari izinli sayılacağını vurguladı.

Yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalar, İzmir'deki olağanüstü halin bir süre daha devam edeceğinin açık bir göstergesi.