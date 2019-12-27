İzmir'de Taksimetrelerine Akıllı Cihazlar Takılıyor

İzmir’de, taksi taşımacılığında dijital döneme geçilerek eski tip taksimetrelerin yerine Android işletim sistemli akıllı cihazların takılacağı ve yeni taksimetrelerin hayata geçirileceği belirtildi.

İzmir'de 3 bine yakın takside dijital teknoloji dönemine adım atıldı. Araçlardaki eski tip taksimetreler değiştirilerek, yerine Android işletim sistemli cihazlar takılıyor. Teknolojik olarak zamanın gerisinde kalan eski tip taksimetreler, akıllı cihazlar ile değiştiriliyor. Yeni taksimetreler, şoför puanlama gibi yenilikler sunuyor.

Android işletim sistemine sahip yeni nesil taksimetreler, taksi kullanıcılarına birçok yenilik sunuyor. 2020'nin ilk günlerinden itibaren tam olarak devreye girecek internet üzerinden taksi çağırma sistemi 'EnTaksi İzmir' uygulaması aracılığıyla şoförler puanlanabiliyor.

Aracı hangi saatte kimin kullandığı, ne zaman nereden geçtiği de hem Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Merkezi'nden hem de İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan görülebiliyor. Ayrıca yeni sistem sayesinde, taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyaların bulunup sahiplerine ulaştırılmasındaki başarının ve sunulan hizmetin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası (İZSOFODA) Başkanı Celil Anık, yeniliklerin kazandırılmasındaki öncü misyonlarını bir kez daha sergilediklerini belirterek, "Mobil taksi çağırma uygulamamız EnTaksi ve dijital taksimetre gibi yeniliklerimizin devamı gelecek. Yeni yıl İzmir taksileri için daha birçok yenilik getirecek" dedi.