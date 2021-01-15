İzmir'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü ise Ege Denizi olarak açıklandı.

Türkiye'nin gerçeklerinden biri olan deprem, İzmir'de bir kez daha kendini gösterdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda merkez üssü Ege Denizi olarak tespit edilen depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıklandı.

Türkiye saati ile 20.20'de meydana gelen deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise büyüklüğün 3,9 olduğu açıklandı. AFAD, depremin derinliğini 6,97 km olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise derinliğin 7,8 km olduğunu belirledi. Ayrıca gelişmelerin takip edildiği bilgisine de yer verildi.

Depremin merkez üssü Ege Denizi:

Depremin merkez üssü Ege Denizi, Seferihisar olarak açıklanırken İzmir şehir merkezine uzaklığının ise 65 kilometre olduğu tespit edildi. Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı ise 17,5 kilometre olarak ölçüldü. Yaşanan sarsıntıdan İzmir başta olmak üzere çevre ilçeler ile Aydın, Kuşadası'nın etkilendiği düşünülüyor.

Prof. Dr. Naci Görür: 30 Ekim'de yaşanan depremin artçısı olabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan depremin, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve İzmir'i etkileyen depremin artçısı olabileceğini söyledi. Naci Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, demin Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Muhtemelen bu deprem 30 Ekim 2020 tarihinde olan ve İzmir’i etkileyen depremin artçısı olabilir. Sevgiyle."