IZTECH RoboLeague Robot Yarışması 20-21 Ekim'de Gerçekleşece

Bu yıl 7.si düzenlenecek olan IZTECH RoboLeague robot yarışması, yetenekli ve bilgili insanları birinci dereceden ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) IEEE topluluğu tarafından bu sene 7.si düzenlenecek uluslararası robot yarışması IZTECH RoboLeague, 20-21 Ekim tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleşecek. Ege Bölgesi’nde bir öğrenci kolu tarafından düzenlenen uzun soluklu ulusal çaptaki ilk ve tek robot yarışması olan etkinlik, çeşitli robot yarışmaları ve eğitimlerden oluşacak.

Her yaş ve eğitim kitlesinden katılımcıya açık olan yarışma, yetenekli ve bilgili insanları birinci dereceden ortaya çıkarmayı ve bununla birlikte sektörün ihtiyacı olan donanımlı iş gücünü bir araya getirmeyi amaçlıyor. Iztech RoboLeague, söz konusu hedefine robot yarışmalarına yeni bir soluk katacak şekilde hazırlanan pist ve temalarıyla ulaşmaktadır. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için irl.iyte.edu.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.