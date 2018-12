Oyuncu ve müzisyen kimliği ile tanınan Jack Black, geçtiğimiz günlerde kendi YouTube kanalını açmıştı. Jablinski Games ismiyle açtığı kanal 5 günde büyük bir popülarite yakalayarak 500.000'den fazla aboneye ulaştı.

Gerçek ismi Thomas Jacob Black olan ünlü oyuncu, bir YouTube kanalı açmaya karar verdi. Açtığı kanalın ismini Jablinski Games koyan Black, kanalda oyunlar, yemekler ve hayat hakkında içerikler üreteceğini belirtti.

Jack Black, Hollywood'da rol aldığı yapımların yanı sıra arkadaşı Kyle Gass ile birlikte 1994 yılında bir rock grubu olan Tenacious D.'yi kurmuştu. 1991 yılından beri oyunculuk kariyerine devam eden Black, oyunculuk ve müzisyenlik kariyerlerinin yanına YouTuber'lığı da eklemiş oldu.

Kanaldaki videoların düzenlenmesi ve diğer prodüksiyon işlemlerini oğlunun yapacağını açıklayan Black, kanalına her hafta bir video yükleyecek. Jablinski Games kanalının abone sayısı her geçen dakika artarken şu an kanalın abone sayısı 678 bini geçmiş durumda. Siz de Jack Black'in hayranıysanız, aşağıdaki videodan Black'in kanalı hakkında bilgi verdiği ilk videoyu izleyebilir ve kanalına abone olabilirsiniz.