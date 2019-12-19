2000'li yılların komedi dizisi Jackass, sinemaya uyarlanacak dördüncü filmiyle geri dönüyor. Paramount, sevilen komedi serisinin vizyona gireceği tarihi resmi olarak açıkladı.

Jackass serisi dördüncü filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Paramount, 2000 yılında MTV'de başlayan ve Johnny Knoxville, Spike Jonze ve Jeff Tremaine tarafından yaratılan komedi dizisini ilk kez 2002 yılında beyaz perdeye taşımıştı. Seri bugüne kadar 3 filmle izleyicilerin karşısına çıktı ve 335 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.

Tremaine, üç filmin yanı sıra 2013 yılında vizyona giren ve 151.8 milyon dolar hasılat topladığı açıklanan Knoxville komedisi Jackass Presents: Bad Grandpa filmini de yönetti. Ana serinin son filmi Jackass 3D, 2010 yılında vizyona girdi ve komedi serisini 3 boyutlu olarak hayranlarına sundu.

Jackass, 2021'de beyaz perdeye dönüş yapacak

2000 yılının efsanevi kadrosu son filmde de birlikteydi ve yaratıcılıktan uzak bulunmuştu. Jackass 3D ile teknolojinin nimetlerinden yararlanan ekip, tartışmalı bir sahneye imza atarak süper ağır çekimde 3D kameraya cinsel obje fırlatmışlardı.

Jackass 3D çekildiğinde Johnny Knoxville ve ekibi 40'lı yaşlarına gelmişlerdi ve çok daha çevik ve hareketli oldukları 2000'li yılları geride bırakmışlardı. Artık Jackass 4'ün Knoxville'in 50. doğum gününden sadece birkaç gün önce gelmesi planlanıyor. Orijinal ekibin filmde akıl hocalığı mı yapacağı, yoksa eskisi gibi aktif rollerde mi oynayacağı henüz bilinmiyor.

Paramount, dördüncü filmin 5 Mart 2021 tarihinde vizyona gireceğini resmi olarak duyurdu. Film, Sony'nin Masters of the Universe filminin yanı sıra, henüz ismi açıklanmayan Universal ve Warner Bros. filmleriyle birlikte vizyona girecek.