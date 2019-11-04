Yeni Jaguar F-Type'ın Tasarımı Render Görselleriyle Geldi

Geçtiğimiz aylarda kamuflajlı görüntüsüyle ortaya çıkan yeni Jaguar F-Type, şimdi de render görselleriyle karşımıza çıktı. Yeni görüntüler, özellikle tasarımda yapılan değişiklikleri ortaya koyuyor.

Jaguar F-Type, 2013 yılından beri satışta ve aradan geçen yılların ardından yaşını göstermeye başladı. Neyse ki otomobil üreticisi yakında spor otomobil modelinin rekabet gücünü korumak için büyük bir değişikliğe gidecek. Yenilenen F-Type'ın kamuflajlı prototipi geçtiğimiz aylarda görülmüştü ve şimdi de yeni modelinin tasarımına dair render görüntüleri ortaya çıktı.

Görseller, yeni otomobilin tasarımını net bir şekilde gözler önüne seriyor ve Jaguar F-Type'ın tarzındaki değişimi önizleme şansı sunuyor. Öncelikle render tasarımında gösterilen değişiklikler, tasarımdaki büyük farklılıkları ortaya koyuyor. Mevcut F-Type modellerinde farlar dikey olarak konumlandırılırken, yeni farlar daha ince, yatay bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ön tarafta yer alan ızgara artık daha geniş ve ön kiriş kaldırılmış.

Arka tarafa gelecek olursak yenilenen model, Jaguar XE sedan ile benzer stop lambalara sahip ve otomobile yeni bir tarz katıyor. Bu değişiklik F-Type'ın genel olarak daha agresif ve şık görünmesini sağlıyor. Ayrıca yine arka tarafta yeni kanatlar göze çarpıyor ve adeta otomobilin performansındaki yükselişe işaret ediyor.

Yeni Jaguar F-Type sadece tasarım değişiklikleriyle öne çıkmıyor. Yeni seri F-Type SVR, 575 beygir gücü ve 516 lb-ft (700 Nm) tork performansına sahip. Spor otomobil gücünü 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede çıkmasını sağlayan geliştirilmiş bir V8 motordan alıyor. Bununla birlikte, Jaguar F-Type'ta yeni 5.0 litrelik V8'in, BMW'nin 4.4 litrelik turboşarjlı V8'inin yerine geçeceği konuşuluyor. Ayrıca 2+2 koltuklu versiyonunun Porsche 911 ile yarışacağı iddia ediliyor.

İç tarafta 2020 F-Type'ın dijital aramalar, daha geniş bir bilgi-eğlence ekranı ve kaliteli malzemelerle teknolojik olarak daha gelişmiş olacak. Ayrıca iç tasarımın I-Pace'den çekilerek, yine XE sedan gibi yenilenmesi bekleniyor. Otomobilin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor, ancak gelecek yılın başlarında, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkması olası.