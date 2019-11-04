  • Yeni Jaguar F-Type'ın Tasarımı Render Görselleriyle Geldi

Yeni Jaguar F-Type'ın Tasarımı, Render Görselleriyle Ortaya Çıktı

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Geçtiğimiz aylarda kamuflajlı görüntüsüyle ortaya çıkan yeni Jaguar F-Type, şimdi de render görselleriyle karşımıza çıktı. Yeni görüntüler, özellikle tasarımda yapılan değişiklikleri ortaya koyuyor.

Jaguar F-Type, 2013 yılından beri satışta ve aradan geçen yılların ardından yaşını göstermeye başladı. Neyse ki otomobil üreticisi yakında spor otomobil modelinin rekabet gücünü korumak için büyük bir değişikliğe gidecek. Yenilenen F-Type'ın kamuflajlı prototipi geçtiğimiz aylarda görülmüştü ve şimdi de yeni modelinin tasarımına dair render görüntüleri ortaya çıktı.

Görseller, yeni otomobilin tasarımını net bir şekilde gözler önüne seriyor ve Jaguar F-Type'ın tarzındaki değişimi önizleme şansı sunuyor. Öncelikle render tasarımında gösterilen değişiklikler, tasarımdaki büyük farklılıkları ortaya koyuyor. Mevcut F-Type modellerinde farlar dikey olarak konumlandırılırken, yeni farlar daha ince, yatay bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ön tarafta yer alan ızgara artık daha geniş ve ön kiriş kaldırılmış.

yeni jaguar f-type

Arka tarafa gelecek olursak yenilenen model, Jaguar XE sedan ile benzer stop lambalara sahip ve otomobile yeni bir tarz katıyor. Bu değişiklik F-Type'ın genel olarak daha agresif ve şık görünmesini sağlıyor. Ayrıca yine arka tarafta yeni kanatlar göze çarpıyor ve adeta otomobilin performansındaki yükselişe işaret ediyor.

yeni jaguar f-type arka
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Yeni Jaguar F-Type sadece tasarım değişiklikleriyle öne çıkmıyor. Yeni seri F-Type SVR, 575 beygir gücü ve 516 lb-ft (700 Nm) tork performansına sahip. Spor otomobil gücünü 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede çıkmasını sağlayan geliştirilmiş bir V8 motordan alıyor. Bununla birlikte, Jaguar F-Type'ta yeni 5.0 litrelik V8'in, BMW'nin 4.4 litrelik turboşarjlı V8'inin yerine geçeceği konuşuluyor. Ayrıca 2+2 koltuklu versiyonunun Porsche 911 ile yarışacağı iddia ediliyor.

İç tarafta 2020 F-Type'ın dijital aramalar, daha geniş bir bilgi-eğlence ekranı ve kaliteli malzemelerle teknolojik olarak daha gelişmiş olacak. Ayrıca iç tasarımın I-Pace'den çekilerek, yine XE sedan gibi yenilenmesi bekleniyor. Otomobilin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor, ancak gelecek yılın başlarında, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkması olası.

Kaynak : https://carbuzz.com/news/the-new-jaguar-f-type-will-look-like-this
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