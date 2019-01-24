  • Jaguar, Yayalara Güven Veren Sürücüsüz Araç Geliştirdi

Jaguar'ın Yeni Sürücüsüz Araçları, Hangi Yöne Gideceğini Yayalara Bildirecek

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Sürücüsüz araç teknolojisi, her geçen gün hayatlarımıza daha çok girerken, insanların bu araçlara duyduğu güven pek de fazla değil. Bu nedenle yeni bir sistem geliştiren Jaguar Land Rover araçları, yayalara gidecekleri yön hakkında işaretler verecek.

Sürücüsüz araçlar, hem teknoloji hem otomobil şirketlerinin geleceğe dair üzerine oldukça emek harcadıkları bir teknoloji. Son yıllarda farklı markalara ait, birçok modelin tanıtıldığı bu alanda büyük ilerlemeler kaydedilirken, yaşanan ölümlü ve büyük hasar içeren kazalar nedeni ile insanlar bu teknolojiye güven problemi yaşıyorlar.
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Tesla, Uber, Airbus gibi dev firmalar, sürücüsüz araçların tekrar insanların güvenini kazanması için her geçen gün farklı bir sistem tanıtıyor. Yaya güvenliği için tasarlanmış en ilgi çekici ve güncel sistemlerden biri ise geçtiğimiz günlerde Jaguar Land Rover markası tarafından tanıtıldı. Otomobil üreticisinin sürücüsüz aracı, gideceği yönü, hızlanma ve yavaşlama durumunu, hangi yöne dönüş yapacağını araç dışındaki kişilere görsel olarak bildiriyor. Otomobil, yola yansıttığı ışıklı çizgiler sayesinde, görülebilirliğini artırırken, aynı zamanda çevresindeki trafik için tahmin edilebilir hareketler sergiliyor.
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Firmanın mühendisleri, yapılan araştırmalarda insanların bu araçlara güvenmediklerinin açıkça gözüktüğünü söyleyerek, bu durumu tersine çevirmek için uygun olan yöntemi bulduklarını ifade ettiler. Jaguar'ın aracı, sağa sola giderken, mavi tonlarındaki çizgiler de sağa sola kavis yapacak, araç hızlanacağı zaman çizgiler arasındaki mesafe artacak, yavaşlayacağı zaman ise sıkılaşacak. Firma bu sayede, yayalar ve bisiklet kullanıcıları için öngörülebilir bir trafik oluşturmayı hedefliyor.
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Kaynak : https://www.thisismoney.co.uk/money/cars/article-6628801/JLR-suggests-driverless-cars-notify-pedestrians-theyre-going-next.html
Etiketler: Sürücüsüz araç, jaguar, JLR
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