Efsanevi otomotiv firması Jaguar’ın sembolü haline gelen 1961 ve 1975 yılları arasında üretilmiş E-Type serisi otomobiller, günümüz teknolojisiyle buluşuyor. Klasik tasarımını koruyup elektrikli motorlara kavuşacak arabalar, eskiyi sevip de yeniden vazgeçemeyenlere hitap edecek.

Jaguar, geçtiğimiz yıl en sevilen E-Type otomobillerinden birisini elektrikli motorla yenilediği versiyonun konseptini hazırlamıştı. Firma şimdi de klasik otomobil sevenlerin gönlünü çalacak bir haber verdi. Tüm E-Type araçları, elektrikli motorlarla seri olarak üretilecekler.

Firmanın I-Pace adını verdiği ve yeni modellerinde kullandığı elektrikli motor, batarya ve araç içi sistemlerin klasik otomobillere uyarlanması son derece ilginç bir yaklaşım. Çoğu köklü üretici buna cesaret edemiyor. Normalde 6 silindirli motora sahip olan E-Type otomobilleri, Jaguar’ın Classic Works tesislerinde dönüşüm geçirecekler.

Orijinal sistemlerden farklı olarak, dokunmatik ekranlar ve yeni nesil navigasyon sistemleriyle gelecek olan E-Type’lar, her türlü otomobil sevdalısının dikkatini çekecek cinsten olabilir.

Jaguar, henüz elektrikli klasik otomobilleri hakkında çok fazla detay yayınlamadı, ancak araçların ortalama 270 kilometre civarında sürüş menzili sunması bekleniyor. Menzil miktarı, elektrikli otomobillerin elde ettikleri ortalama menzilin altında kalıyor. Bunun nedeni Jaguar’ın güçlü motorlar tasarlaması olabilir. Zira motor ne kadar güçlüyse araçların bataryaları o kadar çabuk tükeniyor.

Henüz fiyatları da belli olmayan yeni Jaguar E-Type’lar, otomotiv üreticileri arasında yeni bir akımın başlamasına neden olabilir. Pek çok firma klasik modellerini yenilenmiş teknolojilerle tekrar sürücülere sunma konusunda Jaguar’ın muhtemel başarısını yakından takip edecektir.