Jahrein'li, PintiPanda'lı Özgür Dünya Filminden İlk Fragman

Filmdeki birçok sahnenin Unreal Engine ile geliştirildiği, birçok sosyal medya fenomeninin de yer aldığı Özgür Dünya filminin fragmanı yayınlandı.

Adını EZEL ve İçerde gibi yapımlardan duyduğumuz AY Yapım ve MedYapım işbirliğiyle gelen yeni filmi Özgür Dünya'nın ilk uzun metraj fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Murat Serezli, Rabia Soytürk, Gürbey İleri, Hayal Köseoğlu ve İdris Nebi Taşkan’ın bulunduğu filmde sosyal medyadan tanıdığımız isimler de rol alacak.

Enis Kirazoğlu, PintiPanda ve Jahrein gibi aşina olduğumuz yüzlerin de rol alacağı filmin henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor. Fragmanda da gördüğünüz üzere, 'Hazır Olduğunda Sinemalarda' sloganı tercih edilmiş.

Faruk Aksoy ve Faruk Metin'in yapımcılığında hazırlanan film; babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın sanal dünyada yaşadığı macerayı konu alacak.