James Bond'un Goldfinger'daki efsanevi aracı GB5, tekrar üretiliyor. 25 adet üretilecek özel seride, filmde görülen özelliklerle yer alacak.

Aston Martin, Goldfinger efsanesi DB5 modelini tekrar üretiyor.Bugün yapılan açıklamada Bond filminin ikonlaşmış arabası DB5’ten 25 adet daha üretilecek. Aston Martin ve Eon Productions işbirliği ile üretilecek modeller; filmdekiyle tıpa tıp aynı olacak.

Aston Martin, yeni DB5’lerinde, Bond’un arabasında bulunan bazı işlevsiz araçların işlevli versiyonlarının da bulunacağının sözünü verdi. Tam olarak hangi özelliklerin işlevli hale getirileceğini açıklanmasa da makineli tüfek yerine dönen plakanın olması daha muhtemel görünüyor.

Tekrar üretilecek araçlar, Goldfinger filmdeki gibi Silver Birch renginde olacak. Bu ikonik otomobille yol yapmak ise maalesef yasal olmayacak. Filmdeki özellikleriyle birebir aynı DB5’lerin fiyatları tabii ki ucuz olmayacak. Aston Martin bu özel koleksiyonu 2.75 milyon sterlin (yaklaşık 3.5 milyon dolar) olarak fiyatlandırdı.

Nihai koleksiyoncu fantazisi bu 25 araba üretimin ardından koleksiyoncular için satışa sunacak. Eski modelleri yeniden canlandırma Aston Martin için bir ilk de değil. Daha önce şirket, DB4 GT’nin de devam modelini satışa sunmuştu. DB4 GT’yi de yaklaşık aynı fiyatlarda satışa çıkartan Aston Martin, bu meblayı verebilecek koleksiyonerlere sahip gibi görünüyor.