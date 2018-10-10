James Gunn'ın DC'ye Senaristlik Yapacağı Doğrulandı

Galaksinin Koruyucuları serisinin yönetmeni James Gunn, yıllar önce attığı tweetlerden dolayı Marvel'dan kovulmuştu. Galaksinin Koruyucuları serisinin akıbeti belirsizken, James Gunn taraf değiştirip DC'ye geçti.

Marvel'ın beklenmeyen bir biçimde en başarılı serilerinden biri olan Galaksinin Koruyucuları serisinin yönetmeni olan James Gunn, yıllar önce Twitter'da yazdığı birtakım hoş olmayan sözler açığa çıkınca Marvel'ın başkanı Bob Iger tarafından kovulmuştu. Bu kovulma olayı her ne kadar hala tartışılır durumda olsa da yönetmenin Warnes Bros.'a geçtiği doğrulanmış oldu.

Warner Bros, Polygon'a yaptığı açıklamada James Gunn'ın "Suicide Squad serisinin yeni filminin senaristliğini yapacağını" söyledi. Ancak şirket bu yeni filmin doğrudan serinin ikinci filmi olup olmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Gunn'ın kovulması, fanlar arasında büyük tepkiye neden olmuş; hatta Gunn, Galaksinin Koruyucuları ekibi tarafından bir mektup ile desteklenmiş ve Marvel'ın kararını yeniden değerlendirmesini istenmişti.

Bu proje, James Gunn'ın Marvel'dan ayrıldıktan sonra yapacağı ilk büyük ölçekli proje olacakken yeni Suicide Squad filmine yönetmenlik yapıp yapmayacağı ise belirsiz.

Bugün yaptığımız haberden hatırlayacak olursak Suicide Squad 2'nin çekimleri bu yılın sonundan 2019 yılına ertelenmişti. Yani film hakkında en azından 2020'ye kadar çok bir şey beklememek yerinde olacaktır.