James Gunn, DC'nin Suicide Squad 2'sini Yazıp Yönetecek

Marvel'ın geçmişte atmış olduğu bazı tweetler nedeni ile Guardians of the Galaxy Vol. 3’ten kovduğu James Gunn, DC ile anlaşarak Suicide Squad 2'nin yazar ve yönetmenliğini üstlenecek.

Süper kahraman filmleri, son birkaç yıldır sinema salonlarını egemenliği altına almış durumda. Bunun en büyük nedeni ise filmlerin çok büyük bütçelerle, en modern teknolojiler kullanılarak çekilmesi ve aksiyon, macera, romantizm ve komedi türlerini bir potada eriterek izleyicilerin tüm beklentilerine yanıt vermesi.

‘Süper kahraman filmleri’ olarak bir genelleme yapıyor olsak da Marvel, en büyük rakibi olan DC’yi son birkaç yıldır vizyona soktuğu filmleri ile bir hayli gerisinde bırakmış durumda. Bu durum, Süpermen, Batman gibi dünyanın en ünlü süper kahramanlarının film haklarını elinde bulunduran DC’yi başarılı filmler üretmek için yeni ‘yollar’ aramaya itiyor.

TheWrap tarafından yayınlanan ve io9 tarafından da onaylanan bir rapora göre DC, Marvel’ın geçmişte atmış olduğu saldırgan tweetler nedeni ile Guardians of the Galaxy Vol. 3’ten kovduğu yönetmen ve yazar James Gunn ile Suicide Squad 2’yi yazıp yönetmesi için anlaşmış durumda. Peki bu karar DC’yi hedeflerine yaklaştırabilecek mi?

James Gunn, 2014 ve 2017 yılında vizyona giren iki Guardians of the Galaxy filmi ile Marvel’a toplam 1.6 milyar dolar kazandırmıştı. Türkiye’de bir filmin gişede başarılı olması filmin güzel olduğu anlamına gelmiyor olabilir. Ancak bunu dünya çapında genellersek James Gunn’ın iki Guardians of the Galaxy filmiyle de başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

James Gunn’ın yazıp yöneteceği Suicide Squad 2’nin 2019 yılı içerisinde beyaz perde ile buluşması bekleniyor. Peki ya Guardians of the Galaxy Vol. 3? Guardians of the Galaxy Vol. 3’ün de 2019 yılında vizyona girmesi planlanıyordu fakat James Gunn’ın kovulması, filmin 2020 yılına ertelenmesine neden oldu.