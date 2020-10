Daha önce Marvel Sinematik Evreni'nde Guardians of the Galaxy'nin yönetmenliğini üstlenen Gunn, yeni The Suicide Squad filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gunn, Empire Magazine dergisinin filmi kapağına taşıdığını da hayranlarına duyurdu.

İngiltere'nin en popüler sinema dergilerinden bir tanesi olan Empire Magazine, yeni sayısında James Gunn'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu The Suicide Squad'ı kapağına taşıdı. Ayrıca Gunn, derginin Aralık 2020 sayısı için hazırlanan iki farklı kapağı da resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. James Gunn tarafından paylaşılan bu iki kaptan bir tanesi sadece abonelere özel olarak gönderilen nüshaların kapağı olduğu da belirtildi. Gunn, ayrıca yeni sayıda birçok yeni görselin ve röportajın da olduğunu ifade etti. Yeni Suicide Squad filminde ölecek karakterler (Standart kapak) Ünlü yönetmen, ağustos ayında düzenlenen DC FanDome'da filmde yer alacak olan karakterleri tek tek açıklamıştı. Gunn, açıkladığı bu listedeki karakterlerin hepsinin hayatta kalamayacağını dile getirdi. Tabii filmde yer alacak olan karakterlerin hepsinin kurtulamayacağı açıklansa da aralarındaki en popüler karakter olan Harley Quinn'in bu konuda bir istisna olacağına dair hayran tahminleri de bulunuyor. Açıkçası Harley Quinn'in ve karaktere can veren Margot Robbie'nin son dönemlerdeki popülerliğini düşünecek olursak bu tahminlerin yersiz olduğunu söylemek pek mümkün değil. (Abonelere özel kapak) Ancak Gunn bu yöndeki tahminlerden pek memnun değil gibi gözüküyor. Ünlü yönetmen, hayranlardan gelen Harley Quinn'in güvende olduğu yönündeki yorumlardan bir tanesine "Hiçbir karakter DC tarafından korunmadı. İstediğimi yapabilmem için bana açık çek sundular. Onlarla çalışmaya gelmeden önce anlaştığımız şeylerden bir tanesi buydu" cevabını verdi. İLGİLİ HABER Yeni Suicide Squad Filminde Yer Alacak Tüm Karakterler ve Hikayeleri Gunn, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Guardians of the Galaxy Vol. 2'de Yondu'nun ölmesi sebebiyle hâlâ hayranlardan nefret dolu e-postalar aldığını da hatırlattı. Tabii Gunn her an her şeyin olabileceğini söylese de Margot Robbie'li Harley Quinn'in ölme ihtimali oldukça düşük. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Harley Quinn gibi popüler bir karakteri riske atarlar mı?

Kaynak : https://www.superherohype.com/movies/488398-james-gunn-reveals-the-suicide-squad-group-pics-talks-character-deaths

 6 3 1 0 0