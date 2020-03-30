James Webb Teleskobu, Tam 1 Yıl Sonra Uzaya Fırlatılacak

Bilim insanları; uzayı keşfetme, evrenin kökenini aydınlatma yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Bu konuda önemli bir adım olacak olan James Webb Teleskobu da tam bir yıl sonra bu tür soruların cevabını bulabilmek için uzaya fırlatılacak.

NASA’nın bir tenis kortu büyüklüğündeki, petek şeklinde aynalarla kaplanmış James Webb Teleskobu, tam bir yıl sonra uzaya fırlatılacak. Teleskobun uzayda gerçekleştireceği görevler arasında Güneş sistemi üzerinde çalışmak, ötegezegenleri görüntülemek, ilk galaksileri fotoğraflamak ve evrenin kökenini araştırmak bulunuyor.

Adını, NASA’nın Apollo dönemindeki yöneticilerinden James E. Webb’den alan teleskop; NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STCI) iş birliğiyle geliştirildi. Teleskobun görevi, galaksilerin genç olduğu döneme bakmak olacak.

James Webb Teleskobu:

Tabii teleskobun bu görevlerini gerçeğe dönüştürebilmesi için bazı yenilikçi teknolojiler de geliştirildi. Bu yenilikçi teknolojilerin içerisinde fırlatıldıktan sonra katlanan ve ayarlanan, 18 farklı parçadan oluşan birincil ayna da yer alıyor. Teleskopta yüksek sıcaklıklara dayanabilen bir metal olan berilyum kullanılıyor. Bu sayede teleskobun uzayda karşılaşacağı dondurucu soğuklarda bile şeklinde bozulmalar yaşanmayacak. Yansıtıcı yüzey, galaksilerden gelen ışıkları ölçmek için tıpkı bir ayna gibi davranabilecek.

Teleskoptaki kameralarda ve spektrometrelerde, aşırı derecede zayıf sinyalleri yakalayabilecek detektörler bulunuyor. Teleskopta bulunan NIRSPEC adlı ölçüm cihazında programlanabilir mikro örtücü aynalar bulunuyor. Bu sayede aynı anda 100 nesne gözlemlenebiliyor. Bunlara ek olarak orta kızılötesi detektörlerin soğutulması için ‘Crycooler’ da teleskopta yer alıyor.

Teleskop, tam bir yıl sonra bugün yani 30 Mart 2021’de Ariane 5 roketiyle uzaya fırlatılacak. En azından şu an için plan bu şekilde diyebiliriz. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, yaptığı açıklamada koronavirüs krizi sebebiyle teleskop üzerindeki çalışmaların durdurulduğunu açıklamıştı.