Jantlar, Kış Lastiklerinin Performansını Nasıl Etkiler?

Kış aylarına giriş yapmaya hazırlandığımız şu zamanda, sürücüler kış lastiği aramalarına başladı. Peki, jantınızın büyüklüğünün seçiminizi nasıl etkileyeceğini biliyor musunuz?

Kasım ayı geldi çattı. Ülkemizin çoğu yerinde havalar kötüleşme başladı bile. Peki ya otomobillerimiz bu duruma hazırlıklı mı? Kış lastiklerinin önemi ve gerekliliği uzmanlar tarafından uzun zamandır bahsedilen bir konu. Bugün ise jantlarınızın büyüklüğünün bu konuyu nasıl etkilediğini inceleyeceğiz.

6-inch 205, 17-inch 225 ve 18-inch 225 ebatlarında lastikler ile yapılan testlere yakında bakalım.

Kar Testleri

Hızlanma, Frenleme, Tur Süresi, Kişisel Puanlama

Kış lastiği alırken yapılan yanlışlardan biri lastiğin orjinal ebadından daha küçük bir boyut takmak. Bunun yapılmasının sebebi ise küçük lastik ile otomobilin yere basma alanının da küçüleceğinden yerdeki basıncın artması ve karda daha iyi tutacağının düşüncesi. Test sonuçlarına baktığımızda bunu yapmanızı gerektirecek kadar büyük bir fark olmadığını görüyoruz.

17 En İyisi

Yapılan testler sırasında 17 inch jant-lastik kombinasyonunun en dengeli seçim olduğu gözlenmiş. Test pilotu Jonathan Benson favorisi de bu ebatlarmış. Jonathan bu tip hava şartlarında performanslı sürüşler yapılmasından kaçınılması gerektiğini de ekliyor. Büyük ebatlı lastiklerin karda ufak oyunlar yapmak isteyenler için ise daha uygun olduğunu söylüyor.

Yağmur Testleri

Kızaklama, Frenleme, Tutuş, Kişisel Puanlama

Kızaklama durumları için 16 inch'lik lastikler en iyi performansı göstermiş. 18'lik olanlar ise kızaklamada sonuncu olsa da yol tutuşta en iyisi olmayı başarmış. Test sonuçları ne kadar birbirine yakın olsa da Jonathan'nın ıslak zemin için favorisi 18 inch'ler olmuş.

Kuru Yol Testleri

Frenleme, Yol Tutuş, Puanlama, Konfor, Ses

Kuru performanslarına baktığımızda lastiğin büyüklük ebadına göre performansının da arttığını görüyoruz. Yani daha geniş lastikler daha iyi yol tutuyor ve daha iyi duruyor. Öte yandan küçük lastikler de daha az ses alıyor ve daha fazla konforlular.