2019 iPhone Modellerinin Tasarımları Aynı Kalabilir

Apple'ın yeni cihazları iPhone Xs ve XR satışları beklendiği gibi gitmiyor. Yayınlanan bazı raporlara göre, Apple'ın satışlarında gözlenen düşüşler, hisse senetlerine de yansıyor.

1 Ekim 2018 tarihinde 227$ olan Apple'ın hisse fiyatı, bugün itibarıyla 168$'a düşmüş durumda. Bu da yaklaşık iki aylık sürede %25'lik bir kayıp anlamına geliyor. Yaşanan değer kaybı, Apple için kötü günlerin başlangıcı olabilir.

Japonya'nın ünlü yatırım bankası Nomura'da görevli analist Anne Lee, 2019 için Apple'ın satışlarında ani bir yükseliş beklenmediğini açıkladı. Lee yayınladığı raporda, Apple'ın hamlelerinde de bir değişiklik beklemediğini bildirdi.

"Barron's"da yayınlanan rapora göre, 2019'da iPhone tasarımında büyük bir değişiklik olmayacak. Raporun devamında şu ifadelere yer veriliyor:

"2019'da tanıtılacak 3 yeni iPhone'un; XR,Xs ve Xs Max ile aynı ekran-gövde boyutlarında olacağını düşünüyoruz. Arttırılmış gerçeklik konusunda birkaç yeni özelliğin ekleneceği yeni iPhone modelleri, neredeyse aynı görünecek.

Ayrıca Apple'ın iPhone X dizaynını kullandığı son yıl olabilir. 2020'de tanıtılacak yeni modellerde 5G ve yeni arttırılmış gerçeklik özelliklerinden dolayı mimari güncellemeler yaşanabilir."

5G teknolojisinin hızlı veri aktarma özelliği, akıllı telefon piyasasına büyük bir hareket getirebilir. Apple'ın düşüşünün 5G teknolojisi gelene kadar devam etmesi bekleniyor. Nomura'nın tahminlerine göre 2019 yılında satılacak iPhone sayısı 204 milyonken, 2020 yılında bu rakam 200 milyona düşecek.

Çinli telefon üreticilerinin son dönemde artan satışları, Apple'ı etkilemişe benziyor. Apple'ın bu gelişmelere karşı nasıl bir politika izleyeceği ise merak konusu.